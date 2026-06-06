中部大升級 卓揆︰切入智慧機器人核心鏈

台中市后里區旭東機械接待行政院長卓榮泰，展現台灣機械產業實力。 （記者廖耀東攝）

預計4年200億推動產業發展

〔記者張軒哲／台中報導〕行政院院長卓榮泰五日上午參訪台中市旭東機械公司。卓榮泰表示，現在是台灣最好的時代，為協助國內智慧機器人產業發展，政府透過跨部會合作推出「智慧機器人產業推動方案」，二〇二六至二〇二九年預計投入二〇〇億元。此外，除經濟部每年投入約一〇〇多億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」外，賴清德總統已宣布未來八年將再投入一千億元，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，同時納入新創產業，未來每年平均預算規模將上看二五〇億元。

卓榮泰指出，除了「桃竹苗大矽谷」及「大南方新矽谷」未來將成為帶動台灣高科技產業發展的雙引擎之外，政府也以台南沙崙、六甲、柳營基地來建構大南方機器人生態系，並鏈結中部既有的精密機械、工具機、自動化及航太產業，強化台中地區產業在機器人零組件、控制系統、整機設備及智慧製造應用的角色，帶動中部產業共同切入智慧機器人的供應鏈。

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他說，缺工、人力高齡化及供應鏈重組三項問題同時存在我國產業中，期盼透過各種替代人力方案解決人力高齡化現象。至於供應鏈重組，確實提供台灣一個全新的機會，尤其全世界目前對於「非紅供應鏈」有更高的信賴感，因此台灣必須提供產品品質保證，讓世界可以信賴、依靠並共同合作。

卓榮泰也在農業部長陳駿季陪同下至新社，參訪現代化智能環控香菇栽培場。他說，農民退休儲金未來規畫調整為「農民自付四成、政府相對提撥六成」，現行老農津貼調整至一萬元，七月初如沒辦法修法完成，可追溯至七月一日發放。

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