超旺AI矽島！ COMPUTEX逾11萬買主創紀錄

為期4天的COMPUTEX昨順利落幕，今年共有11.1萬位國內外買主及專業人士來台交流，創下歷史新高紀錄。（貿協提供）

貿協︰未來半年出口商機 估計7成由COMPUTEX創造

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會、台北市電腦公會共同主辦為期四天的COMPUTEX二〇二六昨順利落幕，今年以「AI Together」為題，吸引來自全球一五二個國家或地區，共有十一．一萬位國內外買主及專業人士來台交流，創下歷史新高紀錄；展出期間展覽館周邊人潮絡繹不絕，飯店、餐飲及交通運輸同步受惠，COMPUTEX已從過去的資通訊展蛻變為全球最具指標性的AI（人工智慧）科技展會，在國際科技產業影響力與地位持續攀升。

COMPUTEX今年主題演講再度匯集全球科技巨擘，包括高通總裁暨執行長Cristiano R. Amon與Marvell董事長暨執行長Matt Murphy、英特爾執行長陳立武，以及NXP總裁暨執行長Rafael Sotomayor分享產業觀察與技術發展方向，四場主題演講共吸引六千位觀眾參與。

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COMPUTEX Forum也匯聚來自全球指標企業的二十八位產業領袖與技術專家，探討AI運算、機器人、資料治理等六大核心議題，論壇累計超過一．三二萬人次參與。

貿協董事長黃志芳分析，COMPUTEX不像傳統會展廠商直接下單，而是持續洽商、衍生商機，估計未來半年出口商機有七成會是COMPUTEX所創造。

因應機器人時代已全面來臨，今年COMPUTEX更重返世貿一館，設立「AI機器人區」，串聯供應鏈共同展示AI機器人和機器人具身智慧相關技術與解決方案，同時新增「電子紙產業專區」與「科技應用暨體驗館」，集結超過一八〇家參展商，為COMPUTEX注入全新亮點。

參展破500家 InnoVEX規模創新高

另作為亞洲重要的新創平台，InnoVEX二〇二六規模再創新高，參展新創團隊突破五〇〇家，較去年成長超過十一％，共吸引來自二十三國的新創企業參與。

今年首度迎來全球最大開放式創新平台暨加速器之一的Plug and Play Taiwan，以及日本新創展覽機構Everidge進駐合作，法國、日本、韓國、泰國、澳洲、以色列、加拿大、義大利及捷克等九大國家館也展出AI、機器人、智慧移動等前瞻技術，打造具國際視野的創新交流平台。

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