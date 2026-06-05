盤勢分析》外資空單逼近7萬口 短線修正乖離

台北股市4日開低走低，盤中最高46364.07點，最低45677.46點，最終收盤跌781.7點，為45677.46點。（中央社）

美國經濟數據讓年底升息機率攀升，加上市場預期新任Fed主席可能捨棄點陣圖，政策透明度不確定性拉高，台股在獲利調節賣壓下昨日開低走低，終場下跌781.7點，收在4萬5677.46點，成交量近1.33兆元。

觀察三大法人動態，外資昨賣超756.85億元、投信買超38.94億元、自營商賣超213.67億元，合計賣超931.58億元；外資台指期淨空單昨增2704口，累積外資台指期淨空單高達6.94萬口。

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玉山市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，在AI基建需求仍處高速成長期下，對於台廠供應鏈而言，先進製程與封測仍為核心受惠族群，此外，如ODM、液冷散熱、高壓直流電源、高階PCB（印刷電路板）、CCL（銅箔基板）、矽光子及CPO等高速網通零組件等相關族群也將持續受惠，整體產業結構性成長動能明確，預期台股多頭行情仍具續航空間。

元大投顧分析，在Computex與黃仁勳等AI領頭企業人物加持下，過往股價表現較差的消費性電子、光學鏡頭模組與電子五哥，因AI代理可望帶動AI PC需求成長，陸續展開強勁上漲，台股自4月以來波段沿著月線上揚走升，在慣性未變前不用預設高點，短線可先視為漲多修正均線乖離，後續可隨類股輪動分散布局即可。（記者張慧雯）

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