證交所攜手上市公司 COMPUTEX展現台灣實力

證券交易所林修銘董事長（左三）與胡則華業務委員（右三）攜手關鍵半導體企業，包含世芯電子（右一）、汎銓科技（右二）、南亞科技（左二）與欣興電子（左一）代表，展現資本與技術整合如何引領全球AI未來。（證交所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣證券交易所（TWSE）於今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）期間，舉辦兩場國際媒體簡報會，邀集多家上市科技企業代表，完整呈現台灣在半導體及AI產業鏈的布局，不僅凸顯台灣在全球AI與半導體產業生態系中的關鍵角色，更進一步說明台灣證券交易所如何從資本市場的角度支持全球AI、半導體及次世代運算基礎建設發展。

證交所分享，未來將持續強化證交所作為全球領先籌資平台的功能，使台灣能在全球AI、半導體及科技產業維持領導地位，同時積極發掘具高度成長潛力的「隱形冠軍」，並透過璞玉指數與提升企業價值計畫，協助投資人辨識優質企業、理解他們的長期成長策略，進而創造投資價值，也帶動整體產業與經濟的發展。

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證交所董事長林修銘於COMPUTEX 2026國際媒體簡報會表示：「台灣在全球AI生態系中扮演關鍵角色，背後仰賴的不只是頂尖的單一企業，而是堅韌的完整產業鏈，以及支撐產業長期發展、成熟穩健的資本市場。如果說過去由石油支撐全球經濟發展，未來的成長動能將來自證交所的科技與AI企業。台灣證交所致力串聯上下游的關鍵技術與企業，向國際市場展現台灣如何持續引領全球AI基礎建設，並為產業創新與長期成長奠定基礎。」

林修銘預估，2026年將有約40家企業申請上市，其中超過15家為AI供應鏈相關企業，占整體申請家數逾40%，高於前2年的29%、33%，顯示AI相關企業已逐步成為台灣資本市場的重要成長動能。

立足亞洲、鏈結全球，台灣證券交易所將持續打造具國際競爭力的資本市場平台，串聯全球投資人與推動AI發展的重要企業，協助企業加速技術創新、產業規模化與國際布局。

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