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長虹中性看待房市「最壞情況已過」

2026/06/05 05:30

長虹建設召開股東會，董事長李文造（左二）對公司建案銷售有信心。（記者陳永吉攝）長虹建設召開股東會，董事長李文造（左二）對公司建案銷售有信心。（記者陳永吉攝）

「高檔盤旋、漸露曙光」

〔記者陳永吉／台北報導〕長虹建設（5534）昨舉行股東會，素有「房市鐵嘴」之稱的長虹董事長李文造指出，他對下半年房市維持之前的看法，即「高檔盤旋、漸露曙光」，由於土地價格未跌，加上建材、人工成本增加，因此房價很難跌，雖然短期對房市看法是既不悲觀但也不會很樂觀，不過最壞的情況已過。

預期最快Q2放寬房市管制

他也預期，最快第二季、最慢第三季，央行將會放寬房市管制，李文造認為，房價這兩年雖然沒跌，但也沒漲，其實這兩年物價上漲、通膨增加，房價原本應該要漲，沒漲等於變相降價，符合央行認定的軟著陸，應該有達到政策效果，所以央行應該要放寬管制。

不過即便目前房市成交低迷，但李文造對長虹建案銷售仍有信心，目前長虹銷售中的5個案子，包括一個商辦案、4個住宅案，總銷金額合計290億元，銷售率達8成，在景氣不好時算是很好的成績。

已規劃好未來5年推案量

而且今年長虹還要推出兩個建案，位於北士科的商辦案ICT，目前已完工，近期要推出，由於就在未來的輝達總部旁，長虹不急著賣，會待價而沽，在年底前會先試賣，以整棟出售為優先考慮，該案總銷金額170億元，長虹可分得70億元；另一個商辦案則位於南港車站對面，本週已推出，總銷金額達140億元。

李文造說，長虹未來5年的推案量都已規劃好，其中明年推案量為290億元，包含5個住宅案、2個商辦案，5年的總推案量達1900億元，希望穩定挹注營收，讓每年配息也能穩定在5元上下。

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