鴻海英特爾戰略合作 鎖定AI次世代平台

鴻海董事長劉揚偉（左）攜手英特爾執行長陳立武（右）簽署戰略合作備忘錄。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕英特爾執行長陳立武在台北國際電腦展期間訪台，期間拜會鴻海（2317）董事長劉揚偉並簽署戰略合作備忘錄，鎖定AI機櫃、邊緣AI與實體AI等次世代平台發展。法人分析，英特爾在AI領域被市場認為落後輝達與超微，此次期盼藉由吸收供應鏈經驗，目標在下一世代扳回一城。

鎖定AI機櫃基礎設施市場

根據英特爾與鴻海簽署的合作內容，雙方將優先鎖定AI機櫃基礎設施市場，共同探索開發與商業化機櫃級AI解決方案，同時推進高速互連、液冷散熱、系統監測及資料中心擴充等關鍵技術，提升AI資料中心效能與能源效率。英特爾此次攜手鴻海，欲透過旗下處理器、矽光子與軟體生態系的技術，結合鴻海在全球製造、系統整合與AI資料中心部署能力，布局機器人、智慧製造、智慧城市與車用等應用市場。

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共建邊緣AI、實體AI生態系

鴻海董事長劉揚偉表示，AI正快速重塑全球產業與社會運作模式，集團積極布局AI、半導體與次世代通訊等核心技術，並推進智慧製造、智慧電動車與智慧城市三大平台發展。未來可望與英特爾共同打造新世代AI基礎設施，共建邊緣AI與實體AI生態系，加速AI應用落地。

英特爾執行長陳立武認為，AI正在快速成長，尤其大規模推論與代理式AI工作負載興起，正重新定義現代運算架構需求，未來不僅仰賴新一代晶片設計，更需要機櫃級系統、邊緣AI及實體AI的部署能力支援，英特爾與鴻海將共同推進端到端平台發展，擴大AI技術在全球市場的影響力。

雙方也將共同定義下一代邊緣AI與實體AI平台架構，進一步推動智慧工廠、智慧城市、車用與機器人等多元場域落地。同時探索客製化ASIC（特殊應用晶片）、系統單晶片及系統整合等設計服務合作機會，拓展全球AI市場商機。

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