強迫勞動貨品 我將研議限制輸入

美方點名台灣並未禁止強迫勞動產品進口，對此，行政院發言人李慧芝昨日在院會後記者會表示，勞動部、經濟部將建立跨部會審議機制，決議後將按照貿易法作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。（記者鍾麗華攝）

被美加徵10％關稅 勞動部、經濟部將建立跨部會審議機制

〔記者鍾麗華、李靚慧／台北報導〕美方針對六十國公布「強迫勞動三〇一調查報告」，其中我被加徵十％關稅，美方也點名台灣未禁止強迫勞動產品輸美；對此，行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會強調，勞動部、經濟部將建立跨部會審議機制，以貿易法作為法源，限制輸入強迫勞動貨品。

李慧芝表示，美方自三月十二日展開三〇一調查，我國積極與美方溝通，包括提交書面意見、公聽會後補充意見及雙邊諮商，也強調未來相關部會將依貿易法，待跨部會審定程序討論決議後，將限制輸入強迫勞動貨品，符合國際供應鏈符合人權韌性與永續治理。

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勞動部表示，台灣在台美ART中，對於強迫勞動議題已有具體承諾，相關承諾也被美方肯認，因此台灣被列為建議課徵較低稅率的國家，比日韓還低。我方高度重視國際社會和供應鏈對於強迫勞動風險的關注與防範，後續會與經濟部建立跨部會審議機制，決議後將以貿易法作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

擬修法禁留置勞工身分證與財物

行政院經貿辦執秘徐崇欽補充，政府持續協助業者預防強迫勞動，包括二月十三日發布企業防治強迫勞動指引，輔導產業依循國際規範招募及管理移工；四月九日已將「就業服務法修正草案」送至立法院審議，全面嚴禁留置勞工身分證件與扣留勞工財物，未來會持續精進雇主直接聘僱勞工，優惠仲介評價制度，提升外籍遠洋船員的勞動保障等。

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