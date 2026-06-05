輾壓特斯拉 SpaceX上市估值衝1.77兆美元

美國億萬富豪馬斯克週三打破傳統，沒有遵循傳統先為旗下的火箭製造商SpaceX設定價格區間，而是在距離該公司正式IPO（首次公開募股）前8天，就直接設定135美元的發行價。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國億萬富豪馬斯克週三打破傳統，沒有遵循傳統先為旗下的火箭製造商SpaceX設定價格區間，而是在距離該公司正式IPO（首次公開募股）前八天，就直接設定一三五美元的發行價。此舉顯示馬斯克認為，SpaceX股票的需求旺盛，投資人會接受他開出的任何價格。

若以每股135美元發行，SpaceX的估值將達1.77兆美元，將使SpaceX成為美國市值第7大上市公司，超越馬斯克起家的電動車大廠特斯拉。（美聯社）

SpaceX在遞交給美國證券交易委員會（SEC）的申報文件中指出，計畫以每股一三五美元的價格，發行五．五五六億股股票，募集約七五〇億美元。包括高盛等五家承銷商將可選擇以發行價，購買另外八三三三萬股，相當於一一二億美元。

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SpaceX股票將以SPCX代號於十二日在那斯達克開始交易，預計將成為美股史上最大規模IPO，打破阿里巴巴二〇一四年九月在紐約交易所IPO，募集二五〇億美元的紀錄。

若以每股一三五美元發行，SpaceX的估值將達一．七七兆美元，將使SpaceX成為美國市值第七大上市公司，超越馬斯克起家的電動車大廠特斯拉、及Meta、美光科技等公司。截至六月三日，特斯拉市值為一．五九兆美元，Meta為一．五八兆美元，美光科技為一．二二兆美元。

投資人是否會接受SpaceX的巨額估值，可能取決於他們是否相信馬斯克能夠實現其雄心勃勃的構想，包括殖民火星和向太空發射資料中心。

SpaceX去年虧損四十九億美元，營收則達一八七億美元，這意味了其估值為營收的九十三．六倍。而根據FactSet的數據，標普五〇〇指數的股價營收比（PSR）為三．三八，特斯拉的PSR為十六．七三。

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