美無人機Green UAS境外評鑑 台灣搶頭香

工研院舉辦「無人機評鑑機構啟動大會」，正式宣布與美國無人產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約。前排左起工研院機械與機電系統研究所所長張禎元、工研院院長張培仁、工研院董事長吳政忠、美國在台協會處長谷立言、經濟部政務次長何晉滄、經濟部產業發展署署長邱求慧、AUVSI執行長Michael Robbins、漢翔董事長曹進平。（工研院提供）

取得授權 最快10月就可看到漢翔獲首個認證

〔記者王憶紅／台北報導〕工研院昨日舉辦「無人機評鑑機構啟動大會」，正式宣布與美國無人產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，成為AUVSI於台灣的第三方認可評鑑機構，並是美國「綠色無人機系統（Green UAS）」境外第一個認可評鑑機構。

Green UAS制度為美國重要的無人機供應鏈驗證機制，著重產品資安、供應鏈透明度與可信任度，可視為進入美國市場的基礎；Blue UAS則進一步對應軍用及高安全需求市場。

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縮短業者赴美認證時間50％以上

工研院機械與機電系統研究所長張禎元指出，取得Green UAS授權評鑑，將大幅縮短台灣及日韓等亞洲無人機業者赴美認證時間的五十％以上，目前已有逾十家廠商送件中，最快十月就可看到漢翔取得首個認證；除Green UAS外，也正積極爭取Blue UAS（美國國防創新單元DIU主導的無人機認證）。

經濟部次長何晉滄致詞時表示，總統賴清德全力推動亞洲無人機供應鏈中心，就是要把台灣最引以為傲的半導體精密製造與系統整合優勢，轉化為無人機產業的國際競爭力，並建立起安全完整的產業生態系；台灣啟動無人機評鑑機構，意義非凡，這項評鑑機制不僅是技術的驗證，更是台灣向世界宣告，台灣有能力、更有標準，能成為全球供應鏈中，最值得信賴的合作夥伴。

谷立言：美台經濟關係黃金時代

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）表示，無人系統對現代國防、經濟安全與占據科技領導地位來說都是至關重要的核心，美國正致力確保在無人機研發、商業化及出口都保持領導地位，台灣在先進製造、電子產業及靈活生產能力具有優勢，成為不可或缺的絕佳夥伴，美國與台灣已經進入經濟關係的黃金時代。

工研院董事長吳政忠指出，此授權評鑑機制將為產業帶來三大價值，包括協助業者接軌國際標準、強化可信供應鏈韌性，以及帶動技術升級，促使業者系統性地強化資安能力與產品品質，讓全世界看見台灣無人機「可信、可靠、可合作」的實力。

工研院昨已與漢翔簽署Green UAS測試合作備忘錄（MOU），正式啟動雙方Green UAS測試驗證合作。

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