台積電會更好 魏哲家:要買股請繼續

台積電在新竹召開年度股東常會，由董事長魏哲家主持。（記者羅沛德攝）

承諾股利發放「一定是一直成長」 投資絕對靠自身賺的錢支應

魏董「脫口秀」 股東會問答

〔記者洪友芳／新竹報導〕人工智慧（AI）需求大噴發，台積電董事長暨總裁魏哲家昨在股東會指出，下面幾年台積電都很好，如果小股東預計要買股票，「請繼續」。除對未來幾年的成長深具信心，台積電也會確保股東可獲得持續且穩健的投資回報，他並承諾股利發放「一定是一直成長」，台積電未來的投資絕對是依靠自身賺的錢支應，絕不會考慮降低股利。

魏哲家表示，過去一年台積電營運成果豐碩，不僅公司營收與每股盈餘都創歷史新高，股價表現也令人驚豔，去年的股東會當天每股股價為新台幣九五〇元，相較今年股東會前一天股價達二四二五元，三六五天成長超過一．五倍。

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他指出，台積電將美好的成果與股東共享，現金股利的配發總額也從去年的十八元到今年至少二十四元，成長超過三十％，此增長率遠超過通膨指標，並預期明年會更好。

台積電對照顧員工的承諾也不變，很多員工也是股東，股利或分紅增長沒有天花板，與公司共同努力的成果直接相關；他也指出，連續三年員工分紅年增三十％，隨着公司重要性提升，對社會的回饋與資源投入將會持續加大，對員工、股東、社會都要盡到責任，在三者之間取得平衡。

股利政策延續 不選擇回購股票

也有股東提問公司是否考慮以股票回購替代股利發放，台積電財務長黃仁昭表示，公司經過多次研究，結論是比起股票回購，持續且穩定增長的股利政策，加上公司持續的獲利成長，才是對長期股東最好的回報，因此，現行的股利政策將會延續，公司選擇不回購股票。對於股票分割，公司也曾研究相關方案，但由於台股已開放零股交易多年，現階段公司沒有規劃推動股票分割。

魏哲家指出，AI的發展速度，尤其是從生成式AI出現至今的進展，遠超出台積電預期，連輝達執行長黃仁勳也預期不到；因需求的不可預測性，使得產能規劃極具挑戰，台積電絕非外界所稱的「刻意踩剎車」來控制市場，正竭盡全力加速擴產，以滿足客戶需求。目前台積電先進製程產能主要在台灣，美國也積極擴充產能；對於台積電是否加碼投資美國廠，魏哲家表示，有計畫會再跟政府商量，也必須得到政府的批准，在政府沒有批准之前，絕對不會對外公布。

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