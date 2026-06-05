南韓難複製我供應鏈模式 魏哲家：台積在台灣 台灣半導體將永保領先

台積電昨召開股東會，董事長魏哲家霸氣表示「台灣半導體業將永遠保持領先，因為台積電在台灣。」 （記者羅沛德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家對台灣半導體與台積電競爭力展現強烈信心，近期南韓企圖複製台灣半導體供應鏈模式，他霸氣回應「台灣半導體業將永遠保持領先，因為台積電在台灣」，台積電會努力一直贏對手，台灣仍會是台積電最大生產基地。

台積電昨召開股東會，魏哲家金句連發。對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將訪問南韓，他胸有成竹地說︰「客戶要去哪都會先跟我們商量」，他還幽默補一句「包括他要吃哪種雞肉，我都知道」。

請繼續往下閱讀...

台積沒缺過競爭 會努力一直贏

競爭對手發豪語要超越 是做夢

魏哲家直言，黃仁勳赴南韓是因輝達需要記憶體，南韓是最大的記憶體國家，邏輯晶片則是台積電最大；對於台灣半導體的競爭力，他表示，台灣供應鏈是耕耘了幾十年累積而來，台灣在人工智慧（AI）有非常大的優勢，可預見的將來，其他國家想要競爭都不太容易，即使目前很多公司陸續將生產線搬到美國，但研發都在台灣、大量生產也都從台灣開始，他呼籲大家要有信心。

魏哲家也指出，有競爭對手一直發豪語要超越台積電，二十年前說過、十年前說過，最近又說，他的評語就是一句「做夢」。台積電成立近四十年來，從沒缺少過競爭，唯一對策就是努力一直贏他們；不管如何，台積電在技術發展、生產效率與客戶服務，就是要永遠維持世界第一，往後幾年也一定非常好，繼續維持成長。

有股東問及英特爾既是客戶又是對手，且獲美國政府支援；魏哲家說，英特爾是前十大客戶，重點是「賺他的錢」，公司會嚴格保護自身技術與資訊，這與美國政府無關，再度展現競爭的自信。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法