盤勢分析》首度站上4萬6 短線避免追價

台股漲不停，大盤衝上4萬6千點新高。（資料照）

台北國際電腦展仍在如火如荼舉行中，加上費城半導體指數收盤大漲5.8%、再創歷史新高，激勵昨日台股跳空開高，台積電（2330）早盤股價一度衝上2440元新天價，帶領台股衝上4萬6千點大關，終場收在4萬6459.16點、大漲901.85點，成交金額1.51兆元，加權指數已連續4個交易日收盤價創下新高，昨並首度站上4萬6千點。

昨日台股漲勢擴大至其他類股，電子股成交比重僅71%，金融股在高股息ETF新納入成分股加持下，指數大漲4%，其他如電機、電器、光電等類股指數也大漲逾4%。

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三大法人昨日同步買超，其中外資買超434億元、投信買超55.7億元、自營商買超26億元，合計買超515.6億元；外資台指期淨空單昨小減246口，累計外資台指期淨空單仍高達6.67萬口。

野村投信投資策略部副總樓克望指出，從Computex 2026所呈現的產業趨勢可清楚看到，AI正從過去以雲端算力為核心的技術競賽，邁入實體應用全面落地的新階段，逐步嵌入產業日常運作中，並開始直接對企業營運效率與成本結構產生實質影響，可望進一步轉化為企業可衡量的獲利來源。

元大投顧表示，由於盤勢保持多頭架構，法人買盤接連敲進，短線先不用預設高點。不過還是要留意台股量能不斷刷新，伴隨融資餘額攀升，加上季線正乖離拉開至22.5%，創下2000年以來歷史高峰，恐增添籌碼不安定變數；中東地緣政治、全球通膨僵固性等風險未排除，預料上沖下洗、大幅波動頻率將增加，操作應避免追價，獲利可適度落袋。（記者陳永吉）

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