財經青紅燈》好高貴的北市幸福住宅

北市擬斥資40億元價購153戶捷運聯開宅作幸福住宅，平均每戶2614萬餘元，較金華特五基地社宅每戶興建成本約1006萬元高出許多。（永慶房產集團提供）

近期台北市政府欲編列追加預算40億元，由都發局向捷運局以「市價」價購5處、共153戶捷運聯開宅要做為婚育家庭的幸福住宅，平均一戶要價2614萬餘元，對照日前才開工的大安區金華特五基地社會住宅新建工程，預計興建437戶、總預算達43.98億元，換算下來，平均一戶興建成本約1006萬元。

兩項政策預算經費相差不到4億元，但金華特五基地社宅可提供的戶數卻較市價取得捷運聯開宅的還要多出284戶、足足多出1.85倍。

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捷運聯開案所分回房產，主要是用來償還捷運工程開發等相關自償性經費債務，性質類似重劃區「抵費地」標售，主要是用來償還重劃區公共建設以及開發費用。

而過去公開標售捷運聯開宅為求防弊，抑或是擔心賤賣公有房產，採取多家估價師估價方式訂定標售底價；不過，一旦遇到房市翻轉向下，底價調整速度過慢，甚至要多次流標後才會重新估價再上架公開標售，往往形式上就錯過提早償還債務的時間點。

如今北市府希望透過價購方式取得捷運聯開宅，同時也能讓捷運工程局償還捷運開發債務，出發點是不錯，但是否堅守「市價」價購，還是可以商討出一個「彈性」空間，尤其價購的捷運宅主要是出租給新婚、育兒家庭的青年夫妻家庭，目的是減輕青年夫妻居住負擔。

而且北市府也在官網強調，幸福住宅屬社會住宅資源一環，因此，適用社會住宅的「分級租金折減補貼」制度，提供3千至1.1萬元的租金折減補貼。因此，在照顧市民居住政策、市政預算用在刀口上，再加上捷運開發償債的三者間能夠取得相對應的平衡點，則有賴台北市政府官員們的智慧。（徐義平）

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