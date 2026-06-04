無路可退 歐盟擬對中國展開貿易戰

中國車企正透過與歐洲車廠合作，利用他們閒置的工廠來生產車輛，以打入歐洲市場。德國專家警告，此舉長期而言卻可能讓中國競爭對手在歐洲市場日益壯大，形同是「特洛伊木馬」。圖為福斯汽車德國埃姆登廠。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，歐盟正準備對其公民及企業發出可能與中國爆發貿易戰的警告，因為歐盟開始考慮對北京採取新的限制性措施，以重塑失衡的經濟關係。

歐盟執委會上週舉行高級官員閉門會議，討論下一步行動。執委會官員公開表示，歐盟與中國的關係已無以為繼，承諾「採取更強有力且一致的回應」。知情人士表示，這些官員私下也承認中國可能採取報復行動。

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消息人士透露，在會議期間，與會官員認為必須讓歐洲民眾意識到，與中國的貿易摩擦可能加劇。

歐盟執委會上週五會議結束後聲明：「中國是關鍵夥伴，將持續進行交流與對話，但與此同時，當前的貿易狀況與投資關係不可持續。」

報導指出，在展現罕見的團結中，許多歐洲政治人物、決策者與智庫認為，如果歐盟不能迅速使其產業更具競爭力，並建立現代防衛基礎，將受制於美國與中國。

然而，儘管決心增強，但基於中國的報復警告，仍難以想像歐盟能集體鼓起勇氣採取反制行動。過去三年，歐盟持續辯論「去風險」議題，成員國間立場分歧，而在尋求半導體、關鍵礦產等戰略物資的替代供應鏈上，幾無進展。

彭博經濟研究估計，如果中國的稀土與永磁斷供一年，全球約四．四兆美元的GDP（國內生產毛額）將面臨風險；在歐盟，德國曝險最大，許多產業的生產將陷入停擺。

彭博先前也報導，歐盟擬暫時解除對中國晶片製造商揚州揚傑電子的制裁。歐洲車商警告，若不撤銷禁令，供應混亂將迫在眉睫，庫存僅能維持數週。

歐盟正評估採取新措施，反制不當的國家補貼以及產能過剩問題。過去十年，歐盟逐漸強化其貿易防禦工具，以回應中國未能兌現其開放市場與平衡貿易的承諾。

不過，報導指出，這些防禦工具多半未被檢驗，而歐盟內部對於如何因應北京引發的挑戰，立場不一，這些挑戰主要是大量補貼產品湧入歐盟，以及歐盟對礦產、晶片等對中依賴加劇。

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