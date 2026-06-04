學者：美中科技脆弱休兵 私下頻角力

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）指出，美中的科技休戰暗潮洶湧，新一波的供應鏈衝突正在醞釀中。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）二日投書英國《金融時報》指出，美中科技休兵很脆弱，新一波供應鏈衝突正在醞釀中；儘管中國先進製造實力強大，但美國自認AI實力勝過中國，時間將站在美國這一邊。

美AI實力大勝中國 自認有時間優勢

文章指出，美國總統川普和中國國家主席習近平在五月中旬的峰會上都對著鏡頭笑容可掬，但兩人都沒有錯把科技休兵當做和平。北京繼續向美國輸出一些稀土磁鐵，華盛頓將推遲對中國晶片製造商長期拖延的限制措施；檯面下，各方都在為新一波的供應鏈衝突磨刀霍霍。

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在峰會前，北京宣布一系列監管措施，以懲罰遵守第三方制裁的外國企業。與此同時，美國國會已催促白宮採取更強硬立場。共和黨主導的聯邦眾議院外交事務委員會已推進一大批出口管制法案，例如「多邊科技管制對齊法案」（The Match Act）將堵住晶片製造設備輸中漏洞；聯邦參眾兩院也提出法案，限制美國企業向中國銷售人工智慧（AI）晶片的能力。

美中各自都認為能藉休兵取得關鍵的時間優勢。北京認為其正在贏得先進製造的競爭，例如在電池和電動車（輝達則是例外）。

而華盛頓的休戰理論，則可用矽谷圈內流行的暗語「AGI 紅色藥丸」做為代表，它源自電影《駭客任務》（The Matrix），指的是堅信通用AI（AGI）即將實現，並將徹底重塑人類社會與全球經濟的未來。美國政府似乎也押注AI將能大幅增強美國力量。

儘管中國正快速將AI擴散至整個經濟，但OpenAI和Anthropic等美國企業的營收為中國領先AI新創的逾一〇〇倍。美國情報機構已經下了九十億美元的AI晶片訂單，這顯示美國情報機構將比中國許多領先AI模型企業擁有更多的算力。

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