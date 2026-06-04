10%起跳 美再祭強迫勞動關稅

美國貿易代表署（USTR）公布301條款強迫勞動產品進口調查報告，將對60個經濟體加徵10％或12.5％關稅。（法新社）

對等關稅遭最高法院推翻 川普重建壁壘

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）二日公布三〇一條款強迫勞動產品進口調查報告，將對六十個經濟體加徵十％或十二．五％關稅。這是美國總統川普在對等關稅遭最高法院推翻以來，試圖重建其保護主義壁壘的最重大行動。

台灣適用10％稅率 日韓中12.5％

USTR聲明，將對禁止強迫勞動產品進口或做此承諾的十五個經濟體課徵較低的十％關稅，包括加拿大、墨西哥、歐盟、台灣與英國等；至於日本、南韓、印度、中國、巴西與瑞士等四十五個經濟體，因「未能實施或有效執行」強迫勞動產品的進口禁令，而課徵較高的十二．五％關稅。

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美國貿易代表葛里爾說：「我們最重要的貿易夥伴未能解決使用強迫勞動生產的商品進口問題，是不可接受的，這導致美國工人被迫在不公平的環境中參與全球競爭。」

川普上任第一年動用國際緊急經濟權力法，實施全球對等關稅，今年二月美國最高法院判定此舉違憲。川普隨後依一九七四年貿易法第一二二條款徵收全球十％關稅；儘管美國貿易法院上月初判定此措施違法，但僅限於兩家原告進口商以及華盛頓州。USTR週二的行動，堪稱是川普政府試圖恢復全面關稅的重大一步。

122條款7月到期 301條款取代

葛里爾上月指出，一二二條款徵收的十％關稅於七月到期後，可能會重新徵收。據悉，三〇一條款關稅旨在取代上述關稅。此新關稅不會立即生效，在實施前須徵詢公眾意見以及審查，期間可能導致關稅調整；書面意見提交於七月六日截止，翌日將舉行公聽會。

除了強迫勞動外，啟動三〇一條款不公平貿易行為調查的還包括貿易夥伴的製造產能過剩問題，該結果也可能很快公布。

另，美國司法部二日就法官下令海關退還先前進口商繳納的一六六〇億美元關稅，正式向國際貿易法庭提出上訴通知。美國最高法院雖判決川普的對等關稅違憲，但退款問題交由下級法院裁決，國際貿易法院裁定退款。司法部律師主張，法官無權要求向所有繳納該關稅的進口商退款，尤其是未參與訴訟或提出索賠的企業。

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