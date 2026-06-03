陳立武：英特爾與台積電是合作夥伴

英特爾（Intel）執行長陳立武（左2）接受媒體聯訪。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕COMPUTEX台北國際電腦展昨開展，英特爾（Intel）執行長陳立武接受媒體聯訪，針對英特爾與台積電的微妙關係，他說他不會把台積電（2330）視為競爭對手，而是看成合作夥伴，他坦言，「英特爾是台積電的大客戶，很多產品都依賴台積電生產，未來將會持續保持這樣的合作關係」。

很多產品都依賴台積電生產

陳立武接任英特爾執行長14個月，昨被問及英特爾與台積電的競合關係，陳立武明確表示，他與台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家認識已久，具有非常值得信賴的夥伴關係。

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他不會將台積電視為競爭對手，而是看成合作夥伴。他也指出，輝達是英特爾重要股東之一，雙方也會保持合作關係。

陳立武也談到掌舵英特爾後的改革心得，他認為，這對他可能是5到10年的計畫，初期目標首先是加強資產負債表與財報表現；其次是延攬世界級的人才共同打造新的英特爾；第三是要提高效率並落實當責制度。他認定英特爾是一家工程公司，應回歸核心，保持專注，且有效率執行並交付成果，執行力是他工作的重點。

CPU供不應求 每天接催貨電話

英特爾未來成長引擎將建立在產品、晶圓代工服務、ASIC與特殊應用晶片。陳立武表示，市場對高效能CPU的需求正迎來爆發性成長，近4個月以來，英特爾CPU供不應求，幾乎每天各大科技公司老闆都打電話來跟他催貨。

陳立武也宣布兩項指標性合作，一是Google與英特爾達成重大夥伴關係，由英特爾提供基礎設施處理器（IPU），為超大型雲端業者提供關鍵效能支援；二是愛立信與英特爾簽訂長期合作協議，由英特爾為其全球下一代電信網路，提供最先進的基礎設施晶片。

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