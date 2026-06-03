輝達、鴻海自駕計程車 最快2028高雄啟動

輝達攜手鴻海推動Robotaxi（無人自駕計程車）服務，首波將以高雄為早期部署城市，最快2028年啟動。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕輝達攜手鴻海推動Robotaxi（無人自駕計程車） 服務，首波將以高雄為早期部署城市，最快二〇二八年啟動；市長陳其邁期待高雄參與未來的智慧交通計畫，包括自駕計程車應用與智慧交通系統，為下一代打造更安全、更智慧且更永續的城市。

Robotaxi是利用全自動駕駛與人工智慧技術，完全無需人類司機在場的載客服務。乘客透過專屬App叫車、解鎖上車，並在車內螢幕操作目的地與娛樂系統，兼具乘車便利與高隱私，目前以美國與中國發展最快。

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輝達與鴻海共同推動的Robotaxi服務，最快二〇二八年上路，計畫首波將開通高雄小港機場到市區的路線，未來則計畫沿高鐵路線擴展。

陳其邁表示，鴻海集團、鴻華先進與輝達的合作，是加速台灣轉型為世界級智慧城市生態系的重要里程碑；高雄正積極投資智慧基礎設施、綠色移動與AI驅動的城市發展，期待參與未來的智慧交通計畫。

他強調，高雄過去長期與鴻海的城市主權AI合作，「高雄燈塔計畫」也與輝達合作，包括車輛收集資料、城市即時交通資訊等，可提供Robotaxi資訊與解決方案，未來三方合作，將會是Robotaxi應用在全球城市最好的典範。

不過，台灣尚未開放無人駕駛車輛在一般道路行駛，行政院已經著手評估修正《道路交通管理處罰條例》與《公路法》等法源，未來有望針對全自動駕駛與自駕計程車進行修法。

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