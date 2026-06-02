美先進晶片禁令 擴及海外中企

美國商務部週日公布新出口指引，以期堵住過去一年讓輝達Blackwell、超微MI350X等先進晶片落入中國境外中資企業之手的漏洞。（路透資料照）

業界推估 數10萬顆已從「漏洞」流出

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部週日公布新出口指引，以期堵住過去一年讓輝達Blackwell、超微MI350X等先進晶片落入中國境外中資企業之手的漏洞。業界消息來源推估，相關晶片已有約數十萬顆流入中企。

路透報導，美國此意外之舉顯示，儘管大力遏阻中企取得開發關鍵人工智慧（AI）能力所需的半導體，但美國最先進的AI晶片仍大量流入馬來西亞等地的中國AI公司旗下實體。

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知情人士指出，在華府流傳一份文件後，美國商務部網站公布該新指引。這份沒有列出作者的文件說，「漏洞的閘門已悄然開啟」。

目前不清楚川普政府放任這項漏洞存在一年來，有多少晶片已流入中企。一名熟諳供應鏈的業界消息來源推估，約有數十萬顆晶片。

美國商務部工業與安全局（BIS）在指引中表示，對總部設在中國的實體實施先進晶片許可要求，即使相關實體位在中國境外亦然。BIS發言人說：「該指引釐清了二〇二三年以來實施的出口許可要求。BIS將繼續嚴格實施出口管制，以保護美國關鍵技術。」

這一漏洞源於二〇二五年五月美國商務部宣布不執行拜登政府卸任前夕公布的「AI擴散規則（AI Diffusion rule）」，該規則對出口許可採取分級要求，以管理全球AI晶片的取得。

美國前國務院官員麥奎爾週日指出，該漏洞允許中企海外子公司無須提出申請許可，即可採購輝達Blackwell晶片，「是嚴重問題」。

麥奎爾說，「中企一直採購這些晶片，很可能大規模採購」，儘管該指引堵住漏洞，但並未要求台積電與其他晶圓代工廠執行額外的盡職調查，以確保其生產的高階AI晶片不會流入中國的幌子公司，該指引並未著墨於此漏洞。

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