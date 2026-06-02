輝達、聯發科打造超級晶片 RTX Spark開啟AI PC新篇章

輝達執行長黃仁勳昨主持GTC大會並發表主題演講，宣布攜手聯發科推出RTX Spark，正式進入Windows PC市場。（聯發科提供）

一口氣橫跨桌機、筆記型電腦等全產品線

輝達執行長黃仁勳昨主持GTC大會並發表主題演講，後方背板展示重要供應鏈，當中還包括數家他來台必訪的「美食供應鏈」。（記者田裕華攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕「NVIDIA GTC Taipei」昨日登場，輝達執行長黃仁勳發表主題演講，吸引逾五千人到場。黃仁勳秀出與IC設計龍頭聯發科合作打造的超級晶片NVIDIA RTX Spark，直呼這是世界上最令人驚嘆的晶片，採用台積電三奈米製程，把AI全面導入PC，將是輝達重新定義AI時代PC的重要關鍵，輝達在PC領域將一口氣橫跨桌機、筆記型電腦等全產品線。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，輝達是聯發科的客戶，也是一起設計的合作夥伴，雙方合作的晶片，其中CPU、GPU都是採用最先進的技術，如此複雜的一顆晶片，由兩家不同公司共同做出來，在全球半導體業幾乎看不到。

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黃仁勳說，微軟四十年前推出Windows作業系統，開啟個人電腦時代，帶動台灣電子產業發展，他也是從這裡開啟和台灣的合作關係；此次輝達與微軟再次合作，用了三年時間研發，將用這款最神奇RTX Spark晶片重塑 Windows PC，PC事隔四十年後獲得新「發明」。

黃仁勳在演講一開場就秀出台灣供應鏈夥伴背板，盛讚台灣AI供應鏈生態系是全球最棒的供應鏈生態系，更幽默地把他常去的Fruit Lady、花娘小館、王記府城肉粽、富霸王豬腳、磚窯五家台灣美食也放進背板上，令現場哄堂大笑。

Vera Rubin全面量產 黃仁勳︰感謝台灣

他更興奮宣布最新一代AI伺服器平台Vera Rubin已全面量產，感謝台灣。他秀出最新一代Vera Rubin平台完整架構與實機指出，Vera Rubin已全面量產，這是奇蹟，也是輝達史上最雄心萬丈的產品。

他強調，AI可以帶來更多收入，AI市場比過去的晶片市場多了十倍、甚至一百倍；之前有人說AI造成工作減少，但是完全相反，從算力和產出來看，token已經可以變現，產業需要更多軟體工程師，在AI工具輔助下，三兆美元的人力成本能夠創造接近三倍的工作產出，相當於九兆美元的生產力價值。AI需求強勁，全球算力需求爆發，也讓台灣AI相關供應鏈公司營收與股價大漲，他剛聽說台灣今年GDP成長近十％，令人難以置信。

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