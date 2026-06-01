美豁免航太關稅 台廠競爭力大增

航太業者產品豁免232關稅後，將大幅提升在美接單競爭力，擴大在美的戰略布局。漢翔輸美產品以航太結構為主。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國落實對台灣非半導體二三二關稅優惠，其中航太零組件與鋼鋁銅衍生品直接豁免二三二關稅，只剩最惠國稅率（MFN）稅率，整體平均稅率約一．一二％。對此，法人指出，航太業者產品豁免二三二關稅後，將大幅提升在美接單競爭力，擴大在美的戰略布局。

行政院副院長鄭麗君日前指出，台美歷經密切的連繫溝通，美方已正式公告，我國輸美航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品免除二三二關稅，僅課徵最惠國待遇稅率，且回溯自五月一日起生效。

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法人分析，過去美國依據「貿易擴張法」第二三二條對全球鋼鋁及其衍生品課徵高額懲罰性關稅，對承接美系航空Tier1大廠零組件加工的台廠，可說是毛利承壓；此次豁免條款對長年深耕波音（Boeing）、奇異（GE）等台廠供應鏈，包括漢翔、駐龍、寶一及晟田等，可說是大利多。

漢翔輸美產品以航太結構為主，民航機業務的終端客戶中，加拿大龐巴迪占營收比重約四十％、空中巴士約二十五％、波音約十五％。駐龍則是波音機身結構件的核心供應商，產品多為鋼鋁衍生品，主要是供貨給波音最大組裝廠勢必銳（Spirit）。

另，寶一的營收中，終端客戶為波音的產品逾二十％。晟田引擎零組件出貨到終端客戶波音、空中巴士的比例為四比六，若包含起落架等零組件，波音比重相當高，而空中巴士占營收比重為二十％至三十％。

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