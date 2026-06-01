中國藉摩洛哥洗產地 威脅歐盟產業

摩洛哥港口等待裝船出口的汽車。（取自中國社群平台）

大舉投資加上補貼 讓中國製品繞道北非 轉進歐洲市場

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，北京當局正在摩洛哥建立工業基地，自COVID-19疫情以來對這個北非國家所宣布的六十億美元投資，引發歐盟擔憂，中國的補貼商品可能繞道摩洛哥轉進歐洲市場，進而重創歐洲製造商。

在摩洛哥北部的港口城市丹吉爾，穆罕默德六世丹吉爾科技城占地五〇〇公頃，當地是剎車、電池組件等中國汽車零組件製造商的聚集地，希望能助歐洲電動車革命一臂之力。

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過剩產能銷歐 摩洛哥成跳板

但歐盟官員警告，中國廠商宣布將在摩洛哥投資六十億美元，可能把摩洛哥轉變為中國高度補貼商品前進歐洲的跳板。歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，對摩洛哥的巨額投資，是中國透過其他貿易夥伴「轉運」出口產品至歐洲，來處理國內工業產能過剩的一個徵兆，「這漸漸成為歐洲經濟的一大問題」。

歐盟正在加強其貿易防衛，以對付中國和中國這類貿易代理人，導致貿易緊張升高。歐盟執委會去年裁定，從摩洛哥運至歐盟的鋁合金鋼圈，透過中國「一帶一路」基礎設施投資計畫，獲得拉巴特（摩洛哥首都）當局和北京當局的不公平補貼。

歐盟官員坦言，很難從中國與摩洛哥真正的工業合作以及兩國試圖規避歐盟進口關稅之間做出區別。歐盟已對中國電動車徵收最高四十五％關稅，經濟合作暨發展組織（OECD）估算，中國對產業的補貼為其會員國的三至八倍，通常是透過難以查明和採取反制行動的軟貸款（低於市場利率的貸款）。

倫敦智庫「全球政策研究中心」（GPI）國際貿易主管薩維奇（Bob Savic）表示，鋁合金鋼圈的例子，說明中國利用摩洛哥作為中階工業製品（如金屬與汽車零組件）進入歐盟橋梁的策略。薩維奇指出：「中國商品被運至北非，進行有限的加工，然後根據優惠的貿易協議出口至歐盟。歐盟對中國商品升高關稅，也使中國企業有繞道的誘因。」

薩維奇說，這個動態可能使北非轉變成一個競爭更激烈的經濟空間，歐盟在此尋求對中國進行去風險（de-risking），而中國則計畫將其工業產能轉移至海外，兩者戰略將在此交會。

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