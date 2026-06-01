〈財經週報-國際展望〉當市場充滿變數 投資人該如何重建確定性？

經濟基本面依舊穩健，紀律化布局多元資產是應對短期地緣風險、穩定投資信心的關鍵。（彭博）

■張宇翔

今年以來，中東地緣政治風險持續升溫，市場情緒隨之反覆震盪。然而，從基本面來看，全球經濟與企業獲利仍展現相當韌性，主要產業趨勢也未出現根本性轉變。在此環境下，投資策略的核心在於「在不確定中追求確定性」，透過紀律化與動態調整的多元資產配置，在震盪市況中穩定投資節奏與信心。

中東衝突推升停滯性通膨風險 亞太三國靠「替代能源」築防禦牆

中東衝突導致荷姆茲海峽一度受阻，影響全球約20%的原油與天然氣供應，推升國際油價快速上行，短期對經濟成長形成壓力，並使停滯性通膨風險升溫。不過，不同地區對能源衝擊的承受能力存在差異。以替代能源使用比例較高的國家為例，中國占比約72%，印度與印尼分別達64%及55%，能源結構較具韌性，有助降低油價波動帶來的影響。

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整體而言，全球經濟成長仍高於長期趨勢，處於擴張週期之中，通膨預期相對可控，整體環境仍利於風險資產表現。同時，企業獲利預期維持正向修正，其中新興市場未來12個月獲利預估增幅可達35%。雖然中東局勢可能為後續通膨帶來上行壓力，但尚未改變中期經濟循環方向。

在投資策略上，建議跳脫單一國家或市場的思維，透過精準分散配置，布局具成長潛力的區域與資產，同時配合快速且動態的調整機制，以達成真正的跨資產分散，提升投資組合韌性。

股略高、債短高 以動態策略穩中求勝

在資產配置方面，市場波動仍高，但對企業獲利及中期成長動能維持審慎樂觀，建議股票配置維持略高於中性水準，並保有靈活調整空間。債券配置則聚焦短存續期間與高信評標的，以獲取穩定收益；匯率策略則強調多元化與動態管理，以強化整體組合穩定性。

核心投資主軸方面，建議聚焦人工智慧（AI）與原物料。AI投資以產業鏈上游及數據中心等基礎建設為主；原物料則涵蓋黃金、工業金屬與能源，不僅具備成長潛力，也有助於對沖通膨風險，打造攻守兼備的配置。

儘管AI相關股票近年表現強勁，市場對估值與風險的關注升溫，但AI並非短期題材，而是一場跨產業的長期結構性轉變。關鍵在於從整體生態系中尋找受惠企業與次產業，而非集中押注單一熱門標的。透過產業鏈分散配置，可在參與長期成長的同時，降低短期波動與評價修正風險。

整體而言，在多變的市場環境中，投資人宜採取多元資產配置與靈活動態調整，當前可以AI與原物料為核心主軸，搭配能源、債券與匯率管理，在掌握成長機會的同時控管風險，將波動轉化為可管理的投資契機，穩健累積財富。

（作者為富達全球動能多元基金經理人）

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