〈財經週報-台股看盤〉COMPUTEX題材發酵 推升台股多頭氣勢

台北國際電腦展 COMPUTEX TAIPEI 2026 登場在即，在輝達（NVIDIA）「兆元宴」與電子、傳產漲價題材雙重延燒下，市場對企業獲利展望樂觀。（資料照）

■蕭惠中

台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2026展登場在即，AI伺服器、ABF載板及散熱等族群輪番表態，帶動電子股維持強勢格局。此外，電子與傳產漲價題材延燒，市場對企業獲利展望轉趨樂觀，也為台股後續增添動能。

COMPUTEX題材點火 台股大漲千點

AI相關題材持續點火，加上輝達「兆元宴」登場，以及即將登場的台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2026，持續引爆相關題材，29日台股更是在相關主題紛紛強勢表態下，推升加權指數大漲1,096.5點，收在44,732.94點。

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近期台股維持高檔震盪格局，持續消化中東局勢及漲多股價。就過去一周來看，包括：電源供應/800V、擁漲價題材如矽晶圓功率元件、被動元件與銅箔基板，以及評價較低的半導體供應鏈等持續帶領大盤上行，市場聚焦在AI的趨勢不變。

觀察台股這波動能來源，獲利上修動能持續帶動指數走高；首先，需求面來看，包括：AI GPU、ASIC與高階AP對於先進製程與先進封裝產能需求仍殷切，北美CSP持續上修26年資本支出，AI GPU/ASIC在26年量產案件遽增，各廠為了趕上市時程帶動前段測試需求，且推升零組件報價上漲行情。

布局鎖定「高殖利率＋成長性」 AI供應鏈仍為台股核心

就財報表現上，5月各公司公布第一季報與2025年報，檢視實質獲利數字，布局上建議鎖定具高殖利率與成長性的公司，並以AI供應鏈為核心，同時搭配第一季財報與2026年展望，具實際具獲利的族群。

而就市場氛圍上，近期致圍繞在中東情勢反覆、通膨數據與科技財報及展望；市場主要還是持續反映AI題材擴大外溢的利基上；大盤急漲下，評價面仍是市場高度關注的焦點。

以今明兩年EPS衡量的本益比確實來到近年高位，惟進一步探究，此時市場願意提供高PE的根本在於對於未來AI仍有望高成長的確信，換言之，市場正在用更長遠的EPS預估去衡量目前的股價表現。

AI浪潮外溢與規格升級 台股多頭格局有基之彈

展望後市，台股有基本面撐腰，偏多格局不變。方向上可具焦以下三方向：其一，AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等；其二、AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，加上time to market壓力帶動測試與測試介面需求；其三、代理式AI帶動CPU於AI重要性提升，除X86 CPU外各大CSP自研ARM based CPU亦為重點。

回到基本面，2026年台北國際電腦展 COMPUTEX TAIPEI 2026即將登場，例如：NVIDIA在GTC揭露不少新產品，包括：LPU、 Vera CPU rack規格及相關商機、800V及散熱元件的變革等，都是可以留意的點。

就關注面，建議可優先檢視AI資本支出、變現能力的改變，作為判斷評價是否合理的重點依據；以下半年Vera Rubin、TPU、Trainium 3將放量出貨來看，前述正向思維仍可支持現階段的評價。未來則須特別留意Opean AI IPO文件中的訊息，做為驗證AI變現能力的重要參考資訊。

(作者為安聯台灣大壩基金經理人)

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