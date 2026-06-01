〈財經週報-亞資中心高雄專區〉瞄準超高資產新藍海 民營銀行聚焦家族傳承商機

民營銀行瞄準此一財管「新藍海」，紛紛推出家族辦公室與一站式傳承服務，進駐高雄專區全力搶灘。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

政府積極推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，高雄專區開辦即將屆滿週年。隨著金融機構搶進，高雄亞資專區已成為各大金融機構角逐高端客群、展現跨境金融實力的核心戰場，包括中國信託銀行、凱基銀行、聯邦銀行、上海商銀等民營銀行，均全力搶攻這波由「超高資產客群」帶動的商機；觀察業者推出的試辦業務，多鎖定「跨境資產配置」、「資金彈性活化」以及「家族辦公室傳承」三大核心亮點。

根據中信銀與波士頓諮詢公司(BCG)共同發布的「台灣超高資產客群財富洞察報告」，高資產客戶的需求已由傳統「單一投資商品」，轉變為銀行能扮演「超級整合者」的角色，且對「資金彈性運用」與「資產活化」的需求也極為強烈，僅38%受訪者表示完全沒有資金融通需求，多數客戶皆積極尋求不變現資產前提下的流動性方案；「家族辦公室」業務更被視為未來「新藍海」，成為高雄專區未來最具潛力的核心商機。

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高資產客需求轉變 盼銀行扮演超級整合者

身為財管市場領頭羊，中信銀將自身定位為高資產客戶的「超級整合者」，透過全面整合集團資源、建構密集的國內外網絡，以內外部專家協作模式，為客戶量身打造從「資產配置、跨境布局」到「家族傳承」的一站式完整解決方案，截至今年4月底，中信銀於高雄專區的往來客戶數呈倍數成長。

凱基銀也採「整合集團資源」策略，因應高資產客戶日益多元化與國際化的財務結構，建立涵蓋法律稅務、投資信託、企業金融的跨界專家團隊，協助客戶落實資產制度化及永續性的家族財富治理。

商品規劃方面，凱基銀聚焦資產配置彈性與資金使用效率，推出多元信評債券及高度客製化境外結構型商品，同時導入金融資產組合融資與保費融資方案，兼顧資金調度靈活性。此外，凱基充分發揮「ONE KGI」綜效，攜手凱基證券與開發資本在香港市場的深耕經驗，發揮其差異化的業務優勢，提供客戶一站式境內及跨境的財富管理規劃及服務。

聯邦銀則採取大刀闊斧的組織創新，今年1月5日在高雄市前鎮區正式新設「亞資分行」，定位為「高端財富管理旗艦」，總經理許維文將高雄亞資專區的試辦業務形容為「銀行業轉型的高速公路」，規劃引進國際私人銀行等級的金融工具。

聯邦銀主打3大核心試辦業務，包括協助靈活運用資金且維持保障的「保費融資服務」、放寬自益特定金錢信託受益權質借限制並開放再質借的「信託資產自行質借」，以及無需變現資產即可提升投資效率的「金融資產組合融資（Lombard Lending）」。

雖然沒有金控奧援，聯邦銀亞資分行與國內頂尖會計師、律師事務所合作，導入由產品顧問、投資組合管理師、全球市場分析師、保險、稅務與法律組成的「6大跨領域專家團隊」，採穩定開發策略，目前已深度經營30位具備高資產資格的種子客戶，營運初期不追求獲利，預期今年下半年可見較顯著成果。

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