〈財經週報-亞資中心高雄專區〉迎戰星港 公股銀行憑企金優勢跨境搶富豪

瞄準台灣百萬中小企業主的世代交班潮，公股銀行全面搶進高雄亞灣專區。包括一銀、華銀、合庫及彰銀等行庫，正積極透過「家族辦公室」與整合型傳承服務，打響高資產財管新戰場。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

亞洲資產管理中心高雄亞資專區開辦後，公股銀行全面搶進高資產財富管理市場，包括第一銀行、華南銀行、合作金庫銀行與彰化銀行，均鎖定企業主與家族傳承需求，積極布局家族辦公室、資產活化及跨境金融等業務，高資產財管也成為公股行庫下一波重要戰場。

業者指出，公股銀行最大優勢在於長期深耕企業金融市場，擁有穩定企業主客群與品牌信任基礎，並可整合法金與財管資源，提升客戶黏著度。

請繼續往下閱讀...

星港發展多年 行庫內外皆面臨挑戰

一銀、華銀及合庫是首波進駐的公股銀行，一銀指出，目前客戶詢問度最高的業務為金融資產組合融資（Lombard Lending）及保費、保單融資，透過資產質借模式，客戶無須出售原有金融資產即可取得資金，提高資金調度與投資彈性，因此深受企業主與高資產客群青睞。

此外，一銀也積極布局私募基金與家族辦公室服務，陸續引進私募股權基金、私募債權基金及基礎建設基金等商品，滿足高資產客戶全球資產配置需求。截至今年4月，一銀家族辦公室客戶已超過30戶，管理資產規模突破200億元；Lombard Lending貸放量超過7億元，保費與保單融資貸放量也超過6,000萬元，顯示高資產客群需求強勁。

華銀認為，目前最具潛力的業務仍是家族辦公室與融資服務，包括信託受益權自行質借及保費融資等。華銀指出，高資產客戶已不再只重視單一商品報酬，而是更加重視資產配置、稅務安排與財富傳承等整合型服務，因此家族辦公室需求快速升溫。

富豪重視資產配置 家族辦公室需求升溫

華銀長期服務企業高階主管與中小企業主，並結合集團資源及外部律師、會計師團隊，可提供客戶稅務、信託、投資與傳承等整合服務，成為最大競爭優勢。目前華銀申請試辦業務項目為公股銀行中最多，且已於高雄設立高資產旗艦服務中心，強化高端客戶服務體驗。

合庫銀則看好「高資產客戶資產整合服務」的長期發展潛力。合庫指出，高資產客戶需求已由單純投資理財，轉向資產流動性、跨境配置與家族傳承等整體規劃，因此家族辦公室、傳承信託與金融資產融資，將成為未來財富管理核心業務。

彰銀認為，亞資中心最大的商機，來自台灣超過171萬家中小企業主面臨的世代交班需求。許多白手起家的企業主，如今進入財富傳承階段，包括股權分配、經營權交接、家族治理及資產傳承等需求快速升溫。

彰銀2018年成立高資產業務團隊後，即聚焦高淨值家族的全方位財富管理服務，整合投資、信託、保險、稅務及外部律師、會計師等專業團隊，協助客戶完成家族傳承規劃。彰銀高資產客戶申請數已逐月成長，未來也將持續透過跨境金融與多元商品布局，擴大資產管理規模。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法