〈財經週報-人物專訪〉金融鬆綁進深水區 阮建銘：改革關鍵在突破分業監理框架

凱基證券財富管理處主管阮建銘。

記者魏錫賓／專題報導

總統賴清德宣示推動台灣成為亞洲資產管理中心後，金管會選定高雄作為金融示範專區，近一年來擴大法規鬆綁，希望藉試辦機制落實金融改革。凱基證券財富管理處主管阮建銘認為，高雄專區的真正價值不在於單一業務開放是否成功，更在於金管會能否逐步突破既有分業監理框架的限制，建立更符合客戶需求的跨業金融服務模式。

阮建銘指出，台灣金融市場並不缺乏資金或專業人才，更不缺乏客戶需求，但客戶需求與金融機構服務能力之間，始終存在明顯落差，而造成此落差的重要原因之一，便是法規限制與監理框架。在過去的監理環境下，許多國際金融市場已普遍提供的產品與服務，在台灣卻不能落地，無法滿足高資產客戶的資產配置需求，最終導致資金與業務流向海外市場。

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金融制度鬆綁 提供具彈性有競爭力的服務

阮建銘認為，金管會希望透過制度鬆綁釋放金融業服務能量的方向非常正確。台灣金融業已進入成熟市場階段，未來若要持續成長，單純依靠市場規模擴張相當有限；提升競爭力的重要關鍵之一，便是適度放鬆管制，讓金融機構能夠依據客戶需求提供更具彈性與國際競爭力的服務。

針對高雄專區的未來發展。阮建銘表示，金融監理改革不可能一步到位，高雄專區的真正價值而在於能否為台灣金融市場建立新的監理模式與發展方向。從這個角度來看，一年的試辦期間恐怕不足以驗證成效；而且，也不應抱持「為開放而開放」的心態，而應以市場需求、風險可控及制度成熟度作為開放依據，持續檢討，循序推動改革。

「放鬆管制是一場沒有終點的旅程。」阮建銘認為，高雄專區真正應該被衡量的，不是高雄增加多少金融從業人員、辦公室或地方稅收，而是能否成功建立新的監理模式、有效提升台灣金融業競爭力，以及是否真正達成引資與留資的政策目標。若未來試辦成功，真正受惠的將是整體台灣金融市場；相關制度一旦推廣至全市場，服務據點與業務規模也會擴散至全台各地。

調整分業政策 完備財管與資產配置能量

「若要談目前較不如預期的地方」，阮建銘指出，「最大的問題來自於分業監理架構下的制度限制。」客戶的需求從來不是依照銀行、證券、保險或信託來區分，而是希望獲得完整的財富管理與資產配置服務；可是目前高雄專區的放鬆管制措施，多數仍集中於銀行業務，而證券、投信投顧、保險及信託等其他業別的開放項目相對有限，部分項目較難直接產生具體市場效益，因此目前尚未看到足以代表整體改革成果的指標性案例。未來若要真正達成「引資、留資」的目標，勢必會面臨跨業整合的需求，這將是金管會推動放鬆管制政策時最大的挑戰，也是整個改革工程最關鍵的部分。

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