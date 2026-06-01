〈財經週報-亞資中心高雄專區〉高雄亞資專區跨業代操 搶百萬富豪世代交班財

高雄金融專區營運成效與規劃

記者王孟倫／專題報導

亞洲資產管理中心高雄專區即將迎來成立一週年，交出亮眼成績單。（資料照）

亞洲資產管理中心高雄專區於去年7月正式開辦，即將滿一週年！這項極力推動的重大金融戰略，目標是將台灣打造為亞洲資金的財富管理及跨境金融中心。金管會規劃於今年7月底公布「資產管理專法」草案架構，全面推進亞資中心的發展。

已有56家進駐高雄專區

金管會銀行局長童政彰表示，在「兩年有感」的政策目標下，推動各類金融商品與服務的創新與串聯，金管會持續落實「四年有變、六年有成」的階段目標，實現穩步邁向亞洲資產管理中心的願景。

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因此，相較於「亞資中心」屬於全國性的金融政策，而「亞資中心高雄專區」扮演政策先行示範的角色，主要透過法規鬆綁、業務試辦，讓金融機構先做創新實驗，因此，高雄也是全國第一個示範專區。

不過，我國金融業競爭如此激烈，「高雄專區」有什麼競爭優勢？童政彰表示，高資產客戶對家族財富傳承、資產配置及稅務規劃等有殷切需求，透過家族辦公室服務，銀行得於高雄專區針對家族整合跨領域的商品與服務，有效協助客戶進行資產傳承及財富規劃。

童政彰指出，在跨境金融服務方面，由於客戶在海外擁有企業或資產，如何規劃管理跨境資產向為客戶痛點，可透過高雄專區實現一站式完成海外開戶及服務流程，使客戶無須親赴海外辦理，確實大幅降低時間與成本。

高雄專區表現亮眼 台南爭取設第2專區

亞資中心高雄專區即將滿一週年，根據金管會統計，截至4月底，已核准銀行21家、壽險6家、投信投顧16家、證券商13家，合計核准56家進駐高雄專區。而截至3月底，高雄高資產客戶達3,736人，管理資產總額（AUM）4559億元；整體來看，高資產客戶2萬3206人、管理資產總額（AUM）2兆3999億元，未來將挑戰2.5兆元規模。

至於法規鬆綁方面，截至今年3月，已完成發布48件法規函令鬆綁，且持續增加當中；金融業資產管理規模，也較計畫推動前增加5.7兆元，提前達成2年內增加4兆元目標。針對「資產管理專法」，金管會官員坦言，設專法是明確目標且既定方向，也象徵政府對於亞資中心的高度重視。

另，政策開放方面，金管會指出，目前規劃包括銀行、保險，信託、券商、投信顧等，只要一張「資產管理」執照，就可以替客戶代操管理各項資產，也就是跨業經營。金管會表示，國內沒有發展獨立的「資產管理業」，大部分都是在投信體系內，未來要讓資產管理業升級為具有國際競爭力的產業。

除「高雄專區」外，據了解，台南也積極爭取設置亞資中心第2個專區，目前規劃台南籌設「赤崁特區」，希望吸引高資產資金回流投資，但地方政府成立專區不須經過金管會核准，相關細節還在溝通討論中。

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