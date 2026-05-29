貨主提早拉貨 長榮、萬海看旺Q2、Q3

長榮昨日舉行股東會。右為董事長張衍義，左為總經理吳光輝。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航運長榮（2603）、萬海（2615）昨日舉行股東會，長榮總經理吳光輝指出，中東戰爭後，貨主擔心疫情期間物流不順的情形再現，紛紛提早拉貨，帶動第二季貨量增加，加上塞港因素，正面看待第二、三季營運。萬海總經理謝福隆更指出，美國擬在7月實施新關稅措施，客戶提前拉貨效應顯現，加上傳統第三季旺季即將到來，這波艙位需求可能會一路延續到10月左右。

長榮：Q3歐美市場傳統旺季

吳光輝表示，根據研調機構Alphaliner 5月份報告預測，今年市場運力增長3.9%、貨量增長2.5%，為近幾年來供需差距最小的一年，且目前多處港口塞港，碼頭作業不順、船期不穩，市場有效運力實質減少，短期內紅海航線又難恢復正常，市場供給未明顯增加，因此對整個供給面不悲觀，第三季為歐美市場傳統旺季，樂觀看待市況。

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謝福隆指出，美國實施的10%全球關稅在7月到期後，擬在7月24日實施新一輪關稅措施，因美國新關稅的不確定性，進出口商為避免適用新稅率，紛紛提前在5、6月集中出貨；而中東戰爭已持續三個月，當地民生消費品庫存逐漸消耗殆盡，進口商積極補貨，推升近期美西、美東及中東等航線價量齊揚。

謝福隆表示，目前油料成本已占航商整體營運成本30%至40%，遠高於過去近20%的水準，且因塞港導致航程拉長，部分航線原本配置6艘船即可維持運作，如今甚至需增加至8艘船，進一步墊高營運成本，更推升近期各主要航線運價全面走揚，運價「欲小不易」。

萬海：艙位需求估延續到10月

謝福隆認為，第三季原本就是歐美傳統出貨旺季，考量美國新關稅上路後，又將與旺季需求重疊，預估遠洋航線高艙位利用率可望延續至10月左右。

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