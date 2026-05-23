飆股幕後》AI、機器人雙題材 宇隆1個月大漲7成

精密金屬零件廠宇隆減速機系列產品切入人形機器人供應鏈，已導入協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台進入實測。（資料照）

記者楊雅民／特稿

精密金屬零件廠宇隆（2233）挾著布局AI伺服器液冷快接頭（UQD）及人形機器人雙熱門題材，股價自4月13日209元的波段低點一路狂飆，昨股價更一度飆上372.5元，短短一個月股價最高漲幅達78%，不過昨日最終漲幅收斂，收在347元。

外資從4月13日以來買超宇隆達3503張、投信賣超306張、自營商買超427張；融資從4月13日至本週四，增加近3500張。

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宇隆第一季營收雖然站回8億元以上，但今年投入較多產能在新專案與產品開發上，導致短期生產成本相對增加，第一季毛利率降至27.59%，較去年的30.3%下滑2.71個百分點，稅後淨利9570萬元，年減21.36%，每股稅後盈餘1.59元，也較去年同期的2.02元下滑。

宇隆過去汽車零組件產品的營收比重逾8成，該公司持續擴大汽車零組件以外產品布局，目前維持在7成上下。輝達GB300伺服器液冷系統快接頭，宇隆已量產出貨，今年將進入業務成長起飛期。

至於宇隆自有品牌TUF ONE減速機，導入協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台進入實測，已拿下歐美客戶訂單，台中新廠將全力支應未來人形機器人所需產能，減速機事業今年將進入量產週期，可望成為未來2~3年營收成長動能。

e-bike輪轂馬達零件 訂單復甦

自行車產業已出現復甦訊號，下半年營運將爬坡，宇隆e-bike輪轂馬達關鍵零件今、明兩年訂單將復甦，可望帶動自行車零件營收比重從14%成長至18%，預期今年整體營運將優於去年。

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