進口商提前拉貨 運價連4漲

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〔記者王憶紅／台北報導〕運價連四漲！根據上海出口貨櫃運價指數（SCFI）顯示，最新一期運價較上週續漲77.49點至2218.15點，漲幅3.61%，四大主要航線全數走揚。

SCFI運價從四月底至今上漲逾20%，貨攬業者台驊（2636）總經理顏益財指出，大漲是短期現象，還要看地緣政治後續影響，不過，目前觀察，六月中旬前艙位都被鎖定，且不只美國線，是全線爆艙，第三季旺季會更好。

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顏益財說，波斯灣貨載相對較少，但荷姆茲海峽封鎖蔓延出來的效果，包括周遭碼頭阻塞、航班大亂，以及運力凍結，影響船公司調度，加上油價上揚推升運價走高，雖然第三季才是傳統旺季，但進口商擔心存貨不足，紛紛提前拉貨，美伊戰爭可視為波斯灣戰爭2.0。

最新一期SCFI顯示，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）上漲89美元至1905美元，漲幅4.9%；遠東到地中海每TEU上漲62美元至3207美元，漲幅1.97%。遠東到美西每FEU（40呎櫃）上漲36美元至3154美元，漲幅1.15%，遠東到美東每FEU上漲89美元到4313美元，漲幅2.1%。

近洋線方面，遠東到東南亞運價上漲15美元至585美元，漲幅2.6%。

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