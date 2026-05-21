因應AI 賴：務實評估各種能源選項

賴清德總統昨發表就職二週年談話時表示，政府會務實評估「各種能源」選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續可以並行不悖。 （記者塗建榮攝）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨發表就職二週年談話表示，政府會務實評估「各種能源」選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續並行不悖。他並提出八年一千億元計畫，加速中小微企業及傳統產業升級轉型，搭配AI新十大建設，目標二〇四〇年前協助一百萬家企業智慧化。

賴總統表示，面對經濟發展、人工智慧與高效能運算帶來的用電需求，政府會以科學證據、法定程序與社會溝通作為基礎，務實評估各種能源選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續並行不悖，「轉型不會一夕完成，但方向不能遲疑；改革不會沒有壓力，但責任一定要扛起。」

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8年千億 助百萬小企業智慧化

他指出，推估今年全年經濟成長率將超過七％，總值高達卅二兆元，亮眼的產業成績也必須讓人民有感，讓更多人站得更穩。根據中央銀行報告，二〇二四年台灣經濟成長率五．六％，傳產貢獻二．七％，顯示廣大的傳產需要政府協助，但也對台灣經濟發展非常有貢獻。

賴總統表示，他上任之初就推動「中小微企業多元振興發展計畫」，一年編列超過一百億元；為了加速並加大規模，政府將額外再提八年一千億元計畫，促進中小微企業及傳統產業升級轉型，這項多年期計畫不會造成預算排擠效應，搭配AI新十大建設，預估二〇四〇年前幫助至少一百萬家中小微企業智慧化。

賴清德說明，政府預計將現行「中小企業發展條例」轉型為「中小企業升級轉型發展條例」，不只幫助單一中小企業，未來可能是一個工業區、一個產業園區；更重要的是，台灣社會先是以農業支持工業、工業回頭帶動農業發展，現在科技產業在工業支持下發展有成，也要回頭帶動傳產，是個生態系概念。

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