Google攜手黑石 拚雲端算力

Google將與黑石集團成立一家新的AI雲端公司，以與CoreWeave等公司競爭。（路透資料照）

較勁「輝達親兒子」CoreWeave

〔編譯魏國金／綜合報導〕《華爾街日報》報導，Google同意利用其開發的人工智慧（AI）晶片張量處理單元（TPU），結合黑石集團五十億美元的股權資本，成立一家新的AI雲端公司，以與「輝達親兒子」CoreWeave等公司競爭。

拚明年擁有500兆瓦算力 相當於中型城市用電量

Google與黑石集團聲明，黑石將持有這家公司多數股份，並由Google工程副總裁史洛斯出任執行長，目標在二〇二七年擁有五百兆瓦的算力，相當於一座中型城市的用電量。

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報導指出，Google將為這家尚未命名的AI雲端公司提供軟硬體與服務，是Google迄今為止，對外部客戶銷售其自研晶片的最大一次嘗試，將在AI運算市場上，升高與輝達的競爭。

目前AI大廠多半依賴CoreWeave的運算基礎設施，CoreWeave不僅獲得輝達投資，使用的也是輝達繪圖處理器（GPU），因此有「輝達親兒子」之稱。面對不斷上升的AI運算市場需求，一批規模較小的新雲端（neocloud）公司應運而生。

多年來，業界人士臆測Google是否商業化其TPU，以供廣泛使用。這家科技巨頭已與外部客戶簽署兩大協議，一是讓Claude開發商Anthropic使用其大約一百萬顆晶片，另外則是與臉書母公司Meta達成合作。

黑石集團是華爾街最活躍的AI投資者之一，旗下黑石數位基礎設施信託公司本月首次公開募股（IPO），該信託公司旨在收購、租賃在AI榮景中受惠的資料中心資產。

黑石管理的資產達一．三兆美元，自詡為資料中心全球最大供應商。二〇二一年收購資料中心營運商QTS，二〇二四年收購澳洲運算供應商AirTrunk。黑石集團董事長蘇世民（Stephen Schwarzman）指出，該公司擁有超過一五〇〇億美元的數據中心資產，另有一六〇〇億美元的潛在新項目儲備。

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