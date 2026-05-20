法說會速報》中信金估央行6月恐升息半碼

中信金昨在法說會指出預估6月央行可能升息半碼，年底前可能再升半碼。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）昨日舉行法說會，受惠於銀行及保險核心業務穩健成長，中信金第一季合併稅後盈餘231億元，年增16%，續創歷年同期新高，EPS為1.18元。

儒鴻昨舉行法說會，指出在手訂單能見度仍維持約6個月，品牌客戶下半年備貨態度「十分樂觀」。（記者方韋傑攝）

中信金總經理暨發言人高麗雪分析獲利續創新高原因，主要獲利引擎中國信託銀行國內外放款業務及淨利差穩健擴張，財富管理業務表現亮眼，信用卡業務消費收益，也隨著整體消費動能升溫表現良好；特別是今年東南亞地區獲利年增率高達53%，北美分行、子行獲利成長28%，使得海外獲利占比達到35%，帶動第一季稅後盈餘達165.86億元，續創單季歷史新高。

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年底前可能再升半碼

中信金研究部預估6月央行可能升息半碼，年底前可能再升半碼，就中信銀的整體資產負債部位來看，每升息1碼，利差可增加1.7個基點，對淨利息收入（NII）可帶來11億元的挹注。

AI需求強 大聯大估Q2獲利續創新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商大聯大（3702）昨召開法說會，釋出樂觀展望，該公司指出，受惠AI浪潮興起，帶動整體基礎建設與半導體需求強勁，加上大聯大服務層面擴增，代理產品轉向附加價值高的AI相關應用，帶動第一季營運突破傳統淡季，稅後淨利首次突破50億元，淨利率提升至1.75%，每股稅後盈餘（EPS）為3.3元，營收與獲利同步創歷史新高，並超越財測高標。

展望第二季，大聯大預期市場需求仍將維持強勁，以新台幣31.6元兌1美元匯率假設，預估營收為3450億元至3650億元，毛利率介於4.25%至4.45%，營業利潤率2.51%至2.64%，稅後淨利為61.47億元至68.24億元，預估EPS為3.65元至4.06元，營收與獲利續創新高可期。

訂單能見度6個月 儒鴻：下半年客戶備貨十分樂觀

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）昨在法說會表示，目前在手訂單能見度仍維持約6個月，品牌客戶下半年備貨態度「十分樂觀」，預計第二季至第四季新品出貨比重可望維持15%至20%，印尼新智慧廠區今年下半年動土，目標明年正式投產。

儒鴻指出，目前前五大品牌客戶的下單預估與原先規劃大致吻合，現階段仍持續聚焦高附加價值與多功能性產品開發，希望透過產品升級帶動平均單價提升，而非單純追求出貨量成長。

在產品策略方面，儒鴻觀察下半年的新品出貨將持續維持高檔占比，集團近年也積極導入人工智慧與生產線數據工具，加快複雜產品的開發速度與量產效率，希望藉由技術與供應鏈整合，強化高值化產品競爭力。

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