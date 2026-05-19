財經青紅燈》英特爾其實只做對一件事

進入先進製程後，良率成為廠商競爭力的最大關鍵，英特爾良率跟台積電有不小差距，一旦台積電美國廠持續擴產，國際大廠是否還會下單給英特爾，就讓大家拭目以待！（路透）

日前媒體報導英特爾搶到台積電（2330）部分蘋果晶片訂單，加上之前特斯拉也找英特爾合作，有媒體一面唱衰台積電、一面吹捧去年上任的英特爾執行長陳立武，說他擁抱謙虛與傾聽，帶領英特爾從低谷拚翻身；但事實上，英特爾這一年只做對一件事。

去年三月才接任英特爾執行長的陳立武，八月甚至被川普抨擊有高度利益衝突，必須立刻辭職，結果同月陳立武去了一趟白宮後，川普態度丕變，英特爾把美國政府要補助的金額變成入股10%，這招非常有效，英特爾變成美國國家隊，川普為了要讓投資可以增值，遊說美國企業下單英特爾，這才有輝達投資英特爾、蘋果及特斯拉下單等後續章節。

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英特爾這半年多股價會大漲，老實說跟這件事沒這麼大關係，那是因為整個AI產業已從AI訓練轉變成AI推論，三年前AI訓練的主角是輝達GPU（繪圖處理器），但進入AI推論時代，英特爾跟超微的CPU（中央處理器）一躍成為主角，導致市場CPU大缺貨，除了英特爾股價大漲外，超微股價更是翻兩番，這不是誰的決策正確問題，是市場趨勢的演變。

此外，由於AI需求太火熱，台積電擴產根本緩不濟急，而且也排擠到非AI的晶片投產，這才有特斯拉、蘋果必須想辦法另外找備援，英特爾因為有美國政府加持，庫克、馬斯克向來都是川普座上賓，捧場下單找英特爾代工，也是順水人情。

不過根據彭博報導，陳立武接英特爾執行長這14個月來，主要精力都放在公司外部的人脈經營，而非內部整頓。若確如彭博所言，則積病重重的英特爾生產問題不會有太多改善，進入先進製程後，良率成為廠商競爭力的最大關鍵，而英特爾的良率跟台積電有不小差距，一旦台積電美國廠持續擴產、且川普卸任，這些國際大廠是不是還會下單給英特爾，就讓大家拭目以待！（陳永吉）

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