〈財經週報-投資觀點〉台股價量創新高 券商打造「投資×生活」點數生態圈

有券商整合交易平台「中信亮點APP」與會員資訊平台「中信亮點family」，以單一帳號整合投資服務與生活互動，打造更完整的數位投資體驗。 （中國信託證券提供）

■蘇稚庭

你可能喜歡提供個人化內容推薦，系統會依據投資人關注的產業與市場趨勢，與豐富生活訊息（中國信託證券提供）

台股近期台股價量齊揚，成交量屢創新高，在AI產業帶動下，科技股成為市場焦點，吸引愈來愈多投資人參與，投資市場也逐漸邁向數位化與智慧化，透過數位投資工具與即時資訊的應用，投資人不僅能更快速掌握市場脈動，也能更有效率地參與投資決策，近年來，券商服務也從單純的交易平台，逐漸升級為整合資訊、數據與生活服務的數位金融生態。

「中信亮點family」會員平台，可使用亮點點數兌換多種生活好禮（中國信託證券提供）。

有券商以客戶體驗為核心，打造整合「投資×生活」的創新服務模式。透過串聯交易平台「亮點APP」與會員平台「亮點family」，以單一帳號整合投資資訊、研究內容與生活服務，建構兼具投資與生活體驗的數位平台。

請繼續往下閱讀...

「亮點APP」整合市場行情、投資重點與研究內容，其中推出「你可能喜歡」功能，透過數據分析洞察產業波動，依據投資人偏好推薦相關投資標的、專業研究報告與理財資訊，並加入軟性內容，提供活動、休閒與生活育樂資訊，讓投資人快速掌握市場脈動並享受生活樂趣，打造更具溫度的投資體驗。

投資人亦可在「亮點family」會員平台，透過閱讀文章、參與活動或完成會員任務，累積「亮點點數」兌換精選商品與生活優惠，讓投資學習與市場參與轉化為實際生活回饋，實現投資與生活的無縫接軌。

此外，券商也透過跨業合作，建立更具特色的投資生活圈。例如攜手職棒隊伍與電競隊伍推出應援活動與聯名周邊，將投資服務與運動、娛樂文化結合；同時也與影城合作，推出投資人專屬觀影活動與電影包場，邀請會員一同進戲院看電影，讓投資不只是交易行為，更是一種結合生活與娛樂的全新體驗，陪伴投資人聰明投資、享受生活。

想參與台股行情與點數樂趣的投資人，只要透過線上完成證券開戶，即可透過「亮點APP」掌握投資資訊、參與會員任務並累積亮點點數，輕鬆展開「投資×生活」的數位投資旅程。 https://ctbcsec.tw/kYYxc

（作者為中國信託證券數位營運部部長）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法