台灣科學園區開拔海外 TEEMA墨國招商倒數

電電公會昨日下午舉行會員代表大會，理事長劉揚偉（右）表示，台灣科學園區首個海外園區有望落腳墨西哥。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電機電子公會（TEEMA）昨召開會員大會，理事長劉揚偉表示，台灣科學園區成功模式受到歡迎，首波規劃美國、墨西哥、波蘭及印度等四大TEEMA科學園區，各國詢問度高，推動進度以墨西哥已考察三次最快，且當地政府進行水電基礎設施、投資優惠等具體討論，下階段就會展開具體招商。

經濟部長龔明鑫出席電電公會會員大會致詞。（記者林菁樺攝）

首波規劃美墨波蘭印度4國

電電公會也揭露，園區規劃分期開發、每期設定一五〇公頃，將聚焦AI資料中心、智慧城市與電動車等三大產業供應鏈。劉揚偉說，中小企業到各地參與在地生產活動，都會面對資金、當地法規、市場拓展等困難，電電公會盼協助中小企業一起出去打拚；「用習慣在台灣的做事方法，換一個國家繼續賺錢」。

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美國選址方面，他表示，亞利桑那州、德州都是主要考量地點，近期已完成初步探勘，但仍需再次實地考察方能定案。鴻海集團近期也與波蘭簽訂電動車相關合約，將在當地建立相應供應鏈，印度則還在洽談中。

劉揚偉預期，墨西哥因洽談較早，最有可能率先落地；美國與波蘭動作也相當積極，但短期內仍難以確定最先開始運營的地點。

劉揚偉強調，台灣科學園區的成功經驗與成果受到多國肯定，已有不少國家詢問與邀請，期望在其境內複製類似模式，電電公會也希望以大帶小，強化我國中小企業海外製造能量，並拓展市場出海口；他期待透過海外科學園區，為台灣打出另外一個天下。

經長：台20大廠赴美投資350億美元

經濟部長龔明鑫致詞時也指出，台灣去年出口六四〇〇億美元，ICT產品貢獻最大，顯示電電公會位居關鍵地位；他今年五月率團參與Select USA期間，經濟部也與電電公會簽署推動海外產業園區合作備忘錄，初步盤點，二十家業者在美投資規模達三五〇億美元，台美關係已是親上加親。

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