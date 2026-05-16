年增29.5％ 台灣半導體業今年產值估破8兆

在台積電領軍下，TSIA上修2026年台灣半導體產業產值達新台幣8.44兆元，一舉突破8兆元大關。（路透檔案照）

AI需求強旺

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠AI（人工智慧）需求強勁，在台積電領軍下，台灣半導體產業協會（TSIA）上修二〇二六年台灣半導體產業產值，可望從去年的六．五兆元一舉突破八兆元大關，達新台幣八．四四兆元、年成長達二十九．五％，較先前預估的七．七兆元、年增十八．三％為高，不僅續創歷年新高、增幅也可能是新高。

今年產值從7.7兆上修至8.44兆 創新高紀錄

TSIA引用工研院產科國際所預估數字，發布二〇二六年台灣IC產業產值將達八．四四兆元，較二〇二五年成長二十九．五％，各產業鏈皆上修。IC設計業產值約一．七兆元、年成長十九．七％；IC製造業五．九兆元、年成長三十四．五％，晶圓代工占其中的五．四四兆元、年成長三十．五％，記憶體與其他製造則占四六一二億元、年成長一一一．九％；IC封裝業達五七〇三億元、年增十八．二％；IC測試業二六七七億元、年增十七．一％。

請繼續往下閱讀...

Q1淡季不淡 年成長29.4％

另今年第一季產值出爐，高達一．九二兆元，季成長九．二％、年成長二十九．四％，有別於往年傳統淡季，展現強勁走旺的態勢。

IC設計業第一季產值三八九六億元，季成長十．一％、年成長七．六％；IC製造業一．三三兆元，季成長十．一％、年成長三十七．九％，其中晶圓代工一．二二兆元，季成長七．七％、年成長三十二．六％，記憶體與其他製造一〇六五億元，季成長四十七．七％、年成長一五二．四％；IC封裝業一三七四億元，季成長一．九％、年成長二十八．五％；IC測試業六四二億元，季成長二．一％、年成長二十四．五％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法