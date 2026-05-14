限貸、限購令齊下 資深豪宅風光不再

限貸、限購令齊下，北市屋資深豪宅市場風光不再。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕限貸、限購令齊下，近來北市屋齡十年以上豪宅陸續有屋主換手賣掉，包括「帝寶」、「西華富邦」、「敦南樞苑」、及「信義之星」等，除「西華富邦」持有逾十年換手帳面獲利超過三成外，其它多數僅維持買進價格，資深豪宅風光不再。

根據實價網最新資訊，四月揭露「西華富邦」十三樓總價為二億二八五〇萬元，對比二〇一五年八月入手總價一億七四六三萬元，十一年出脫獲利金額約五三八七萬元，不考慮資金機會成本，「帳面」增幅超過三成。

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而「敦南樞苑」七樓，一月揭露總價二．八億元，對比第一次揭露總價二億八八八〇萬元，易主價格小幅讓利八八〇萬元；屋齡二十四年的「信義之星」，頂樓戶十四樓每坪揭露單價約一七〇萬元，對比該豪宅單價最高曾衝破一九〇萬元，有著相當幅度的差距。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，豪宅限貸令是央行實施管制最久的政策，長達十五年從未鬆綁限貸成數，從早期的六成一路降至目前的三成；另「平均地權條例」修正案上路後，限制私法人進場買房，過去透過投資公司、家族辦公室、境外公司等名義置產的門也被關上，豪宅買方幾乎全面失去追價動力。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，二〇一四年前的房市多頭高峰期，北市一線豪宅建案每坪開價站上三〇〇萬元，實際成交價高標多落在每坪二五〇萬至二九〇萬元，是豪宅最風光時刻；如今豪宅成交價高標多為每坪二二〇萬至二五〇萬元，信義計畫區甚至每坪跌破二〇〇萬元，顯示豪宅供過於求、高處不勝寒的窘境。

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