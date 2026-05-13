工研院奪愛迪生獎3金 龔明鑫︰台灣成全球創新夥伴

經濟部昨舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」。（工研院提供）

台灣共獲16項大獎

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣今年在被譽為「創新界奧斯卡獎」的愛迪生獎（Edison Awards）共拿下16座獎項，經濟部轄下研發法人機構共拿下3金、6銀、3銅，獲獎法人包含工研院、金屬中心、紡織所。經濟部長龔明鑫表示，愛迪生獎評選所重視的不僅是實驗室的發明成果，更強調創新是否真正具備改變世界與商業化落地的能力，台灣今年一舉拿下16項大獎，展現台灣不只是科技製造重鎮，更正成為全球創新的重要夥伴。

經濟部產業技術司指出，今年獲獎名單中，台灣展現出「科技解決社會難題、創新翻轉產業價值」的強大能量。如同愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）在受訪影片特別提到，台灣最大轉變，已不再只是製造，而是能創造出「非常務實、可被全球使用的產品與服務」。

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3項金獎由工研院拿下，其中「道路鋪面材料再生全循環應用」技術可將瀝青刨除料回收再利用，有助解決材料短缺問題，每年能為台灣減少485萬噸砂石開採，讓建設開發不再是環境的負擔；「迴轉機械預兆診斷系統」則將老師傅30年的維修智慧轉化為AI數位大腦，精準預測故障並防範停機風險，讓工廠告別被動搶修。

「複合再生韌帶」則針對人工韌帶易老化斷裂的痛點，結合高強度纖維與生物陶瓷，研發出植入後強度達市售產品3倍且能誘發組織再生的關鍵醫材，同時將平價紡織材料翻身為單價8萬元的高階醫材，彰顯台灣以跨域合作建立獨特的產業生態系。

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