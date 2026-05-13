台股史上最瘋！ 00403A單日成交爆419萬張

統一台股升級五十主動式ETF基金（00403A）昨掛牌，投資人瘋搶爆出逾四一九．四萬張的交易量，創台股有史以來個股或ETF單日成交量最高紀錄。（中央社）

昨收盤溢價高達5.57％ 統一投信提醒投資人︰審慎評估價格合理性

〔記者卓怡君／台北報導〕台股史上最瘋狂！統一台股升級五十主動式ETF基金（00403A）昨掛牌，吸引大批投資人瘋搶，早盤大漲逾七％，最後爆出逾四一九．四萬張的交易量，創台股有史以來個股或ETF單日成交量最高紀錄，成交值四四九億元；統一投信一早官網大當機，無法即時查詢淨值，瘋狂程度彷若兩年前的「00940之亂」（元大台灣價值高息ETF）再度上演。

同門師兄00981A今年上漲77％帶旺

去年政府開放主動式台股ETF，主動統一台股增長（00981A）為首批登場，在去年五月中旬掛牌，當時碰上美國總統川普祭出對等關稅、股災來襲，加上投資人對主動式台股ETF相當陌生，00981A募集規模僅二十八億元；今年台股強勢噴出，00981A今年來上漲七十七．二三％，排名第一。

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基金經理人陳釧瑤因操盤績效亮眼，被市場稱為「瑤池金母」或「搖錢樹」，00981A有如活廣告，讓同門師弟00403A未演先轟動，申購金額七九一．七億元，創下主動式台股ETF申購最高紀錄。

申購規模791億元創主動式ETF最高紀錄

因開盤就遭瘋搶，買盤力道推升讓00403A溢價幅度一度來到六．六八％，盤中溢價幅度多在四％以上，嚴重過熱，造市券商來不及調節溢價幅度，終場00403A上漲五．八八％，收在十．八元，昨日淨值為十．二四元，溢價幅度高達五．五七％。

因一般ETF正常的折溢價幅度為一％上下，二％以上就有風險，讓統一投信大為緊張，一早就在臉書、IG、LINE等官方粉絲團發出「重要通知」，示警00403A目前溢價過大，提醒投資人當市場價格遠高於淨值時，買入的可能不只是資產，還包含昂貴的「溢價」，呼籲交易前務必審慎評估價格合理性。

統一投信表示，ETF有市價與淨值兩種價格，在台股開盤時段，官網提供ETF即時預估淨值可供查詢；市價相對於淨值，可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易前應審慎評估。

截至昨日，00403A基金規模為一一七六．八億元，前十大持股為台積電、台光電、奇鋐、聯電、欣興、台達電、日月光、智邦、群聯、貿聯-KY。

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