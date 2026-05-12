AI榮景 高盛估台韓二、三季啟動升息

高盛報告，由人工智慧（AI）浪潮帶動的半導體榮景，將使台灣與南韓的經常帳盈餘創下新高，迫使兩國央行在今年稍後調高利率。（歐新社資料照）

晶片出口成長完全輾壓能源漲價 台幣、韓元也面臨升值壓力

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，高盛發布報告預測，由人工智慧（AI）浪潮帶動的半導體榮景，將使台灣與南韓的經常帳盈餘創下新高，迫使兩國央行在今年稍後調高利率，台幣和韓元也面臨升值壓力；而美國因為高能源價格和就業市場強勁，導致通膨持續走高，預測要等今年底或明年才會降息。

以提爾頓（Andrew Tilton）為首的高盛經濟學家在報告中預期，南韓央行將在今年第三、四季各升息一碼（〇．二五個百分點），台灣央行則在第二、四季各升息半碼（〇．一二五個百分點）。

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高盛經濟學家認為，台灣和南韓的科技產品出口激增，推動「AI驅動的超級盈餘」，今年台灣的經常帳盈餘占GDP（國內生產毛額）比重將超過二十％，南韓則超過十％。儘管兩國都依賴中東進口的能源，這個趨勢可能會持續下去。

這些經濟學家指出：「這波AI榮景是台灣、南韓史上最強勁的科技週期，即使在我們設想的各種不利油價情景下，晶片與能源之間的平衡所受到的影響也微乎其微，因為晶片出口的規模和成長完全輾壓能源價格走勢。」

報告指出，今年南韓AI相關出口可能由過去十年占GDP不到十％，成長至GDP的近三十％，台灣則可能進一步成長至GDP的逾三十％。與此同時，由於區域供應過剩和能源衝擊，非科技類出口可能仍將保持低迷。

高盛預估，南韓今年GDP成長將從去年的一％反彈至二．五％，而台灣今年GDP成長將從去年的八．七％加速至約十％。

美通膨走高 最快年底才降息

高盛也將美國聯準會（Fed）首度降息的時間由九月延至十二月，明年三月再降息一次，每次各一碼。美國銀行則預測，Fed要等到明年七月才開始降息，明年九月再降息一次，也是每次各一碼。理由均是高能源價格和就業市場強勁，導致美國通膨持續走高。

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