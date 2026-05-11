〈財經週報-移工商機〉移工小額匯款破千億 超商緊抓金流商機

超商搶攻移工電子支付，提供移工在地化支付金融服務。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

外籍移工跨海來台工作，約有一半的薪水會寄回家鄉，一半留在台灣，為搶攻移工金流市場大餅，連鎖超商積極串聯合法的小額匯款平台，瞄準移工在台灣使用電子支付、錢包儲值與跨境匯款等商機。

全家便利商店會員數據創研部部長黃士杰表示，越南MoMo Pay電子錢包有高達7,000萬名會員、印尼GoPay行動支付更有上億人使用，東南亞移工很習慣手機支付，很多東南亞移工的第一個帳戶是手機支付，直接跳過銀行。

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全盈+PAY搶攻移工電子支付 用現金儲值解決金融痛點

由於台灣多數移工難以開立銀行帳戶或申請信用卡，導致行動支付使用受限，全盈+PAY電子支付便從解決移工的痛點切入，為協助移工克服語言障礙，全盈+PAY亦推出6國語言APP介面，移工無需銀行帳戶、可直接在全家便利商店以現金儲值電子錢包的服務。

全盈+PAY並串聯移工常用的MG PAY與CLC Online等平台，並結合全台全家便利商店據點，打造涵蓋儲值、消費與跨境匯兌的一條龍服務，全盈+PAY第一階段目標要吸引10萬名移工會員。

黃士杰以主流的4大類支付方式分析，目前整體東南亞移工在全家使用現金支付的比重仍達68%、其次為手機支付占21%、電子票證支付6%、信用卡支付僅5%；手機支付中用全盈支付的比重約39%、其它手機支付約61%。

移工海外小額匯兌商機更逐年成長。根據金管會統計資料，2022年外籍移工透過合法管道國外小額匯兌交易金額約237億元，交易筆數為264萬筆；2025年外籍移工國外小額匯兌業務交易金額已衝上約1,291億元，交易筆數為1,235萬筆，顯示移工透過合法管道匯款的需求快速成長。

7-ELEVEN結盟「數位至匯」數位匯款平台APP滿足移工小額匯款需求，印尼、菲律賓、越南在台工作者只需透過熟悉的IndoGo、GoPadala、GoVN三大APP即可進行小額匯款，2025年使用小額匯款平台的人次成長超過25%。

全家超商從內部數據分析泰國、越南、菲律賓、印尼等4個國家移工的金錢觀，泰國移工為即時行樂的消費特性，匯款次數最少、現金使用比例略高；越南移工手機支付使用量最高、現金使用比例最低。

印尼移工可說是儲蓄達人，匯款次數居冠，現金占比相對低，部份使用電子票證；菲律賓移工匯款次數第2多，現金和電子票證使用比例最高。

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