飆股幕後》拿下AI ASIC大單 營運大翻身 創意4月以來漲156%

創意總經理戴尚義（記者卓怡君攝）

記者卓怡君／特稿

ASIC暨矽智財廠創意（3443）成功拿下Google CPU及大型CSP（雲端服務提供商）AI ASIC訂單，營運大翻身。近來市場對於AI晶片的焦點從GPU轉到CPU與AI ASIC，尤其AMD（超微）在最新財報會議中，調高伺服器CPU的總體潛在市場規模將在2030年達到1200億美元，比先前的預測翻倍。創意獲得法人追捧，成為盤面飆股，4月以來波段最大漲幅達156%。

法人分析，由於客戶對於採用先進製程的晶片需求持續強勁，創意也正積極向台積電爭取更多產能。在CPU方面，近期Google發表新一代TPU v8，預計搭配採用Arm架構的Axion2 CPU，在代理型AI場景中，為解決主機瓶頸與推論需求，TPU與CPU的配置比例從原本的4：1提升至2：1，CPU的需求量將因此翻倍，創意已取得Axion2 CPU與下一代CPU的設計，營收貢獻將非常強勁與具有延續性。

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外資指出，創意確認已取得次世代Arm架構CPU設計案，該專案極可能應用於下一代Google自研CPU及Microsoft Cobalt平台，預期將成為2027年以後的重要成長動能來源。

此外，目前已有三家主要車用客戶，分別來自中國、北美及法國，最新Tesla AI5晶片有望於下半年完成認證，市場預期，車用客戶相關營收貢獻有機會於年底開始顯現，並於2027年進一步放量。

4月以來內外資對做創意，外資賣超2083張、投信買超2325張、自營商買超714張，融資也大增超過2千張。

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