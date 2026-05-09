美4月就業超預期 Fed料按兵不動

美最新公布4月新增非農就業人口11.5萬人，遠高於道瓊預期的5.5萬人，失業率維持在4.3％。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工統計局昨報告，經季節性調整，四月新增非農就業人口十一．五萬人，雖低於三月異常強勁的新增十八．五萬人，但遠高於道瓊預期的五．五萬人，失業率維持在四．三％。

另一衡量勞動市場狀況的四月平均時薪月增〇．二％、年增三．六％，低於預期的〇．三％、三．八％增幅。

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CNBC報導，醫療照護新增三．七萬就業人口，不過，資訊服務流失一．三萬份工作。隨著人工智慧（AI）衝擊該產業，二〇二二年十一月以來，該領域已減少三十四．二萬份工作，相當於此期間流失十一％就業。

數據顯示，今年前四月，每月平均新增七．六萬就業人口，較去年同期的四．二萬人上揚，顯示勞動市場正在改善。

分析師：勞動市場處於再成長初升段

巴納姆金融集團分析師坎皮齊斯說，「強勁的就業報告顯示，勞動市場處於再度成長的初期階段，這對經濟與股市都是好消息，因為就業是我們的經濟命脈」。

華爾街日報警告，美伊衝突以及能源價格上漲的衝擊，尚未完全反映在勞動市場上。美國的高油價已使低收入家庭承受更大壓力，可能抑制旅遊與服務支出，進而影響零售、休閒等產業的招聘，對航空公司的衝擊尤其劇烈。

坎皮齊斯指出，儘管勞動市場優於預期，但聯準會可能短期內維持利率不變，讓通膨與高油價的上漲自行消退。

該就業報告公布後，美股走高，道瓊開盤上漲逾兩百點，標普五百、那斯達克分別漲〇．五％、〇．七％。

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