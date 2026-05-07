營收獲利速報》穩懋4月營收年月雙增 Q2穩健成長

穩懋（3105）昨公告4月營收17.34億元、月增5.18%、年增48.89%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵晶圓代工廠穩懋（3105）昨公告4月營收17.34億元、月增5.18%、年增48.89%；不過，受到外資降評之故，昨股價開低走低、一度摜壓至跌停499.5元，終場以500元作收，成交量4.2萬張。

大和、里昂、高盛3家外資券商下修穩懋評等，從「買進」改為「持有」，認為本益比過高，即便產品打入AI市場、也僅是個位數營收占比，且今年手機市況沒有那麼好，再加上有競爭對手如宏捷科（8086），因此下修評等，但目標價仍在500元左右。

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昨日外資賣超穩懋近萬張、投信賣超446張、自營商賣超1366張，主力賣超逾萬張；穩懋日前在法說會表示，對於第2季展望持穩健成長看法，估營收季成長約14-16%、毛利率維持26-29%水準。

英業達4月報喜 AI出貨Q2雙位數成長

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）公告4月營收847.87億元，月減3.2%、年增36.5%，創歷史單月次高、同期新高表現，今年前4月營收累計2850.97億元、年增30.1%，寫歷史同期新猷。管理層預計下週二（12日）參加法說會，目前樂觀看待伺服器產品第2季出貨維持雙位數年增動能。

英業達指出，目前中央處理器、記憶體價格仍維持高檔，對筆電業務的毛利率帶來壓力，第2季出貨仍可維持小幅季增。伺服器方面，首季營收比重占整體營收達47%，第2季有機會擴大，美國新產能預計本月下旬正式導入量產，不排除在下半年增強貢獻力道。

首季載客率創高 虎航單季EPS2.91元

〔記者王憶紅／台北報導〕航空股台灣虎航（6757）第1季受惠長假效應、WBC世界棒球經典賽在東京開打，加上賞櫻潮，單季營收55.38億元，年增19.6%，刷新單季新高，稅後盈餘13.35億元，年增41.6%，每股稅後盈餘2.91元，創2014年9月開航以來`新高。

台灣虎航指出，在成本管理與高毛利航線間調節規劃得宜下，第1季獲利成長幅度高於營收成長幅度的2倍以上，而第1季單季平均載客率達92%，也創新高。

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