擴大去中化 FCC封殺中國實驗室認證電子產品

美國聯邦通訊委員會（FCC）表決推動一項計畫，對於所有在美國使用的電子產品，包括智慧手機、相機與電腦等，將禁止中國實驗室進行測試。另禁止中國三大電信在美國營運資料中心。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯邦通訊委員會（FCC）週四表決推動一項計畫，對於所有在美國使用的電子產品，包括智慧手機、相機與電腦等，將禁止中國實驗室進行測試。該單位說，美國約七十五％的相關認證產品是在中國實驗室完成檢測的。

FCC指出，此舉旨在「優先考量國家安全」，一年前該單位採取措施，禁止敵對國家擁有或控制的實驗室，對輸往美國的電子產品進行檢測。最新措施若實施，相關限制範圍將進一步擴大。

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FCC表示，未與美國達成相互承認協議，或其他同等互惠貿易協議國家的測試實驗室與認證機構，都將不予認可；中國並沒有與FCC達成相關協定。

如果FCC計畫獲得批准，在相關實驗室測試與認證的產品，將在新規實施後兩年內逐步退出市場。FCC已採取措施，將中國實體排除在美國供應鏈之外。

今年三月間，FCC也以國安為由，禁止外國製造的消費性路由器取得該單位進口認證與銷售，企業必須為其新款路由器向美國當局申請豁免。

禁中國3大電信巨頭

在美營運資料中心

FCC週四另一項投票中，通過將推動計畫，禁止中國移動、中國電信以及中國聯通在美國營運資料中心，並可能禁止電信業者與因國安疑慮而被列入「受管制清單」（Covered List）的企業互聯互通。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，該委員會正考慮採取一連串行動，「以確保我們的網路不會受到這些不良行為者的侵害，包括限制他們的互聯能力」。

中國商務部昨表示，FCC在無事實依據下，頻頻提出限制措施，歧視性對待中國等其他國家企業與產品，嚴重損害中國與其他相關貿易夥伴利益，中方對此高度關注、堅決反對。

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