AI產品占比提升 台達電：今年毛利率逐季增溫

台達電董事長鄭平說，公司的產品布局以電力架構升級為主軸，推動HVDC解決方案。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）昨在法說會指出，AI資料中心已成為公司最主要成長動能，隨著大型雲端服務供應商持續擴大資本支出，帶動高壓直流（HVDC）、液冷散熱與整體電力解決方案需求升溫，公司正全面卡位新一波AI基礎建設升級商機。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫分析，全球四大雲端業者今年資本支出預估將由去年4100億美元大幅提升至6700億美元，年增逾60%，且AI與雲端服務成長動能顯著，推升資料中心對電力效率與散熱能力的要求，公司順勢切入核心供應鏈，掌握成長契機。

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HVDC產品今年量產出貨

台達電董事長鄭平說，公司產品布局以電力架構升級為主軸，推動HVDC解決方案，其中±400V直流電產品預計今年開始量產出貨，導入速度較快；800V直流電架構主要配合新一代AI平台，預計2027年起逐步放量。在散熱領域，液對氣方案去年創造逾16億美元營收，今年將持續成長，儘管液對液技術轉換速度未如預期，但既有資料中心升級需求，仍支撐液冷業務穩定擴大。

此外，隨著AI伺服器電源架構走向模組化，台達電亦布局電源機櫃與電池備援單元（BBU），未來隨整體架構普及，相關產品出貨可望同步放量。隨著AI產品占比提升，今年合併毛利率表現可望優於去年，有機會逐季增溫。

在新成長動能方面，台達電亦積極推進模組化資料中心解決方案，初期鎖定共置型機房業者，並已與中鼎工程合作導入智慧工程應用，未來將進一步拓展至企業客戶市場。另也持續投入固態氧化物燃料電池（SOFC）技術，產品最高效率可達85%，今年已交付樣品進行測試，預計2027年完成試產線建置並逐步導入量產，開拓AI資料中心能源供應新模式。

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