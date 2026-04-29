捲不贏 三星傳退出中國家電市場

觀察人士認為，三星電子今年將退出在中國的電視與家電銷售業務。示意圖。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕韓國《BusinessKorea》昨日報導，觀察人士認為，三星電子今年將退出在中國的電視與家電銷售業務。此策略旨在從與中國對手的價格競爭消耗戰中脫身，並聚焦於高附加價值的家電領域。

《日經新聞》此前也報導，三星電子正檢視一項計畫，將在今年內暫停、並退出在中國家電與電視的銷售，最後決定最快本月底出爐，屆時將向中國在地員工與業務夥伴進行說明。報導指出，三星計畫分階段處置其在中國的庫存，此程序預計今年內完成；不過，三星將維持在中國的冰箱、洗衣機與冷氣的生產系統。

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三星上月缺席上海舉行的「中國家電及消費性電子博覽會」（AWE）後，該公司退出中國家電業務的傳聞便開始流傳。該博覽會為中國最大家電展。三星電子影像顯示事業部總裁龍錫宇本月中坦承，「中國市場仍充滿挑戰」，公司正檢視許多選項。

中國家電公司除低價外，品質也大幅提升，因此鯨吞蠶食韓企與日商在中國與全球的市占率。中國研究公司洛圖科技數據顯示，去年中國市場的電視出貨量達三二八九萬台，但三星與其他外國品牌不到一百萬台。

根據Euromonitor數據，去年包括海信集團、TCL等中國品牌占全球電視銷售三十一．九％，超越三星與LG電子合計的三十．四％；十年前，三星與LG電子的市占率分別為十六％、三十五％。

三星去年家電與電視部門營業虧損二千億韓元（約四十二．七億台幣），從前一年的獲利一．七兆韓元暴跌，並創公司成立以來首度虧損。

日本業者也在經歷多年困境後，對電視部門進行重整。今年三月，索尼集團宣布，將電視部門五十一％股份與馬來西亞一家工廠轉移至TCL。東芝電視業務則於二〇一七年被中國海信集團收購。

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