紐時︰伊戰衝擊中國出口、內需更虛

伊朗戰爭引發的能源價格上漲正拖累中國經濟，今年4.5％的經濟成長目標恐難達成。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。（彭博資料照）

汽車銷售、產量劇減 反映經濟困境 專家估今年4.5％成長難達標

〔編譯魏國金／綜合報導〕《紐約時報》報導，伊朗戰爭引發的能源價格上漲正拖累中國經濟，使早已疲軟的消費支出進一步放緩，並衝擊關鍵出口產業。法國外貿銀行亞太首席經濟學家艾雷蘿預測，中國今年四．五％的經濟成長目標恐難達成。

報導指出，汽車銷售與生產是新近疲軟的最明確跡象之一，也是經濟困境的先行指標。汽車是中國家庭僅次於房地產的第二大消費品類，該產業帶動鋼鐵、玻璃與其他材料的需求。

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4月汽車產量年減27％

中國乘用車市場信息聯席會數據顯示，四月前十九天，中國汽車零售銷售量年減二十六％，燃油車更暴跌近四十％。銷售量銳減導致累積大量的滯銷車輛，進而引發減產；四月前兩週，中國汽車產量年減二十七％，降幅劇烈。

3月零售額僅年增1.7％

報導表示，表面看來，中國經濟仍具韌性，但深入分析便能發現潛藏的脆弱。中國官方近日公布，今年前三月經濟成長五．三％，但成長動能主要集中在一、二月，三月零售額急遽放緩，僅年增一．七％。

庫存積壓恐續拖累經濟

中國物流與採購聯合會指出，滯銷品庫存持續累積。北京大學經濟學家佩蒂斯指出，庫存積壓可能進一步拖累中國未來的經濟成長。

另，三月中國工業企業利潤年增十五．八％，可能為經濟提供一定程度的緩衝；但大部分成長是來自化工與能源企業，相關業者在戰爭爆發之前，以低價囤積了大量石油與天然氣，如今在油價飆漲之際，獲取了可觀收益。

報導指出，上週中國廣西數以千計的失業工人走上街頭，每天舉行抗議活動，他們要求四月二十日突然關閉的幾家玩具廠支付拖欠的工資與賠償金。

全球輸油要道荷姆茲海峽航運受阻，導致由石油與天然氣提煉的塑料原料成本飆漲，造成相關工廠倒閉，中國玩具產業已承受美國關稅政策、海外競爭以及成本上漲的壓力，中東衝突使該局面雪上加霜，玩具業倒成一片。

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